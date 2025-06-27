ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала бывшего голкипера Карпат и ЛНЗ
Герман Пеньков продолжит карьеру в Черновцах
31-летний украинский голкипер Герман Пеньков присоединился к черновицкой «Буковине».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне Пеньков был голкипером черкасского ЛУЗ.
Также вратарь выступал за донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», львовские «Карпаты», «Олимпик» из Донецка, ФК «Львов», армянский «Пюник» и «Минай».
К «Буковине» Герман Пеньков присоединился на правах свободного агента.
Также в 2015 году Герман Пеньков был вызван в ряды молодежной сборной Украины U-21, в составе которой провел один матч против сверстников из Чехии.
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