ОФИЦИАЛЬНО. Буковина подписала бывшего голкипера Карпат и ЛНЗ

31-летний украинский голкипер Герман Пеньков присоединился к черновицкой «Буковине».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Пеньков был голкипером черкасского ЛУЗ.

Также вратарь выступал за донецкий «Металлург», каменскую «Сталь», львовские «Карпаты», «Олимпик» из Донецка, ФК «Львов», армянский «Пюник» и «Минай».

К «Буковине» Герман Пеньков присоединился на правах свободного агента.

Также в 2015 году Герман Пеньков был вызван в ряды молодежной сборной Украины U-21, в составе которой провел один матч против сверстников из Чехии.