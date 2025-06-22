Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Буковина подпишет двух игроков, которые не нужны клубу УПЛ
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 10:59 | Обновлено 22 июня 2025, 12:15
1680
0

Источник: Буковина подпишет двух игроков, которые не нужны клубу УПЛ

Владислав Наумец и Герман Пеньков станут игроками «Буковины»

22 июня 2025, 10:59 | Обновлено 22 июня 2025, 12:15
1680
0
Источник: Буковина подпишет двух игроков, которые не нужны клубу УПЛ
ЛНЗ. Владислав Наумец

Новый главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко хочет усилить состав своей команды футболистами из Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, в Черновцы переедут вингер Владислав Наумец и голкипер Герман Пеньков, которые на днях покинули расположение черкасского ЛНЗ.

Сергей Шищенко подписал контракт с Буковиной, отказавшись от продолжения сотрудничества с киевской «Оболонью». Коуч уже озвучил свою задачу во главе черновицкой команды.

Ранее сообщалось, что Буковина усилила состав воспитанником киевского Динамо.

По теме:
Выбор Скрипника. Заря опубликовала заявка на тренировочный сбор в Словении
Сколько получает Матвиенко? Что у легионеров? Раскрыты зарплаты в Шахтере
Сколько получает Ярмоленко? Что у Бражко? Раскрыты зарплаты игроков Динамо
Буковина Черновцы Сергей Шищенко Владислав Наумец ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Футбол | 22 июня 2025, 08:13 7
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге

Испанский тренер готов дать Андрею игровое время на КЧМ-2025

Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Футбол | 22 июня 2025, 11:29 0
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»

Коуч расхвалил Трента Александера-Арнольда

У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Футбол | 22.06.2025, 07:47
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Бокс | 22.06.2025, 08:49
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Футбол | 22.06.2025, 08:44
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 3
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
20.06.2025, 16:32 72
Футбол
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем