Источник: Буковина подпишет двух игроков, которые не нужны клубу УПЛ
Владислав Наумец и Герман Пеньков станут игроками «Буковины»
Новый главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко хочет усилить состав своей команды футболистами из Украинской Премьер-лиги.
По информации источника, в Черновцы переедут вингер Владислав Наумец и голкипер Герман Пеньков, которые на днях покинули расположение черкасского ЛНЗ.
Сергей Шищенко подписал контракт с Буковиной, отказавшись от продолжения сотрудничества с киевской «Оболонью». Коуч уже озвучил свою задачу во главе черновицкой команды.
Ранее сообщалось, что Буковина усилила состав воспитанником киевского Динамо.
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