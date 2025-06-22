Источник: Буковина подпишет двух игроков, которые не нужны клубу УПЛ

Новый главный тренер черновицкой «Буковины» Сергей Шищенко хочет усилить состав своей команды футболистами из Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, в Черновцы переедут вингер Владислав Наумец и голкипер Герман Пеньков, которые на днях покинули расположение черкасского ЛНЗ.

Сергей Шищенко подписал контракт с Буковиной, отказавшись от продолжения сотрудничества с киевской «Оболонью». Коуч уже озвучил свою задачу во главе черновицкой команды.

Ранее сообщалось, что Буковина усилила состав воспитанником киевского Динамо.