Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бомбардир киевского Динамо продолжит карьеру в Александрии
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 14:18 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:20
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бомбардир киевского Динамо продолжит карьеру в Александрии

Дмитрий Кремчанин договорился о сотрудничестве с серебряным призером Премьер-лиги 2024/25

05 сентября 2025, 14:18 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:20
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бомбардир киевского Динамо продолжит карьеру в Александрии
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

Вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин определился с клубом, в котором продолжит карьеру в сезоне 2025/26.

В услугах 20-летнего футболиста был заинтересован серебряный призер Премьер-лиги – ФК «Александрия», который провел успешные переговоры о трансфере украинского игрока.

«ФК «Динамо» (Киев) достигло соглашения с «Александрией» о трансфере 20-летнего полузащитника Дмитрия Кремчанина.

Напомним, что последние три сезона Дмитрий выступал за юношескую команду «Динамо», всего проведя за «бело-синих» в чемпионате U-19 83 матча и забил 45 голов, также имеет в своем наследии 5 матчей и 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. В прошлом сезоне Кремчанин стал лучшим бомбардиром отечественного юношеского первенства.

ФК «Динамо» (Киев) благодарит Дмитрия за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба команды.

«Александрия» неудачно стартовала в Премьер-лиге и потерпела четыре поражения в четырех матчах. 12 сентября подопечные Кирилла Нестеренко сыграют на домашнем стадионе против черкасского ЛНЗ.

По теме:
Александрия разорвала контракт с украинским полузащитником
СУХАНОВ: «Будем делать все для положительного результата в матче с Динамо»
Черноморец пополнил состав киевским динамовцем
Динамо Киев Александрия Дмитрий Кремчанин трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05 сентября 2025, 07:01 1
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05 сентября 2025, 10:05 16
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

Матч пройдет 5 сентября в 21:45

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Италия – Эстония. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 05.09.2025, 13:22
Италия – Эстония. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Италия – Эстония. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 8
MMA
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем