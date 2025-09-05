ОФИЦИАЛЬНО. Бомбардир киевского Динамо продолжит карьеру в Александрии

Вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин определился с клубом, в котором продолжит карьеру в сезоне 2025/26.

В услугах 20-летнего футболиста был заинтересован серебряный призер Премьер-лиги – ФК «Александрия», который провел успешные переговоры о трансфере украинского игрока.

«ФК «Динамо» (Киев) достигло соглашения с «Александрией» о трансфере 20-летнего полузащитника Дмитрия Кремчанина.

Напомним, что последние три сезона Дмитрий выступал за юношескую команду «Динамо», всего проведя за «бело-синих» в чемпионате U-19 83 матча и забил 45 голов, также имеет в своем наследии 5 матчей и 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. В прошлом сезоне Кремчанин стал лучшим бомбардиром отечественного юношеского первенства.

ФК «Динамо» (Киев) благодарит Дмитрия за годы, проведенные в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба команды.

«Александрия» неудачно стартовала в Премьер-лиге и потерпела четыре поражения в четырех матчах. 12 сентября подопечные Кирилла Нестеренко сыграют на домашнем стадионе против черкасского ЛНЗ.