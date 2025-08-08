Александрия планирует подписать игрока Динамо, который не нужен Шовковскому

Вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин с высокой вероятностью продолжит карьеру в составе серебряного призера Премьер-лиги.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересована «Александрия», которая планирует усилить линию атаки в сезоне 2025/26. Во время летних тренировочных сборов игрок находился в расположении луганской «Зари», однако главный тренер Виктор Скрипник принял решение отказаться от арендного соглашения с чемпионами Украины.

По информации источника, наставник «Динамо» Александр Шовковский не рассчитывает на Кремчанина, поэтому для вингера ищут новую команду.

«Александрия» ведет переговоры об арендном соглашении на один сезон, до завершения кампании 2025/26.

В прошлой кампании Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах. Вингер стал лучшим бомбардиром в чемпионате Украины U-19.