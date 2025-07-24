Киевское Динамо отправит в клуб УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19
Дмитрий Кремчанин проведет следующий сезон в составе луганской «Зари»
Вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин продолжит карьеру в составе луганской «Зари» – чемпионы Украины решили отдать 20-летнего футболиста в аренду.
В июне игрок отправился на учебно-тренировочные сборы с луганской командой, в итоге тренерским штабом «Зари» было принято решение подписать арендное соглашение с «бело-синими».
Лучший бомбардир чемпионата Украины U-19 проведет в новом клубе весь следующий сезон. В прошлой кампании Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.
Стоит отметить, что в «Заре» уже играют три арендованных футболиста из «Динамо» – опорный полузащитник Навин Малыш, центральный полузащитник Роман Саленко и левый вингер Андрей Маткевич.
Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов – договорился о сотрудничестве с ПСВ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер оценил игру полузащитника киевского клуба Владимира Бражко
Поединок состоится 24 июля в 20:00 по Киеву