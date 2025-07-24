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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 10:39 |
915
0

Киевское Динамо отправит в клуб УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19

Дмитрий Кремчанин проведет следующий сезон в составе луганской «Зари»

24 июля 2025, 10:39 |
915
0
Киевское Динамо отправит в клуб УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

Вингер киевского «Динамо» Дмитрий Кремчанин продолжит карьеру в составе луганской «Зари» – чемпионы Украины решили отдать 20-летнего футболиста в аренду.

В июне игрок отправился на учебно-тренировочные сборы с луганской командой, в итоге тренерским штабом «Зари» было принято решение подписать арендное соглашение с «бело-синими».

Лучший бомбардир чемпионата Украины U-19 проведет в новом клубе весь следующий сезон. В прошлой кампании Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.

Стоит отметить, что в «Заре» уже играют три арендованных футболиста из «Динамо» – опорный полузащитник Навин Малыш, центральный полузащитник Роман Саленко и левый вингер Андрей Маткевич.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов – договорился о сотрудничестве с ПСВ.

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Динамо Киев Заря Луганск Дмитрий Кремчанин Роман Саленко Навин Малыш Андрей Маткевич ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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