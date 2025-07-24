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  4. Выбрал ПСВ. Воспитанник киевского Динамо перейдет в нидерландский клуб
Нидерланды
24 июля 2025, 09:19 |
569
0

Выбрал ПСВ. Воспитанник киевского Динамо перейдет в нидерландский клуб

Антон Мартынюк покинул «Боруссию» из Менхенгладбаха на правах свободного агента

24 июля 2025, 09:19 |
569
0
Выбрал ПСВ. Воспитанник киевского Динамо перейдет в нидерландский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Мартынюк

Атакующий полузащитник Антон Мартынюк определился с клубом, в котором продолжит карьеру – он договорился о сотрудничестве с нидерландским ПСВ.

Спортивный журналист Рик Эльфринк сообщил, что 17-летний футболист в ближайшее время присоединится к новой команде, где будет выступать за молодежку.

В прошлом сезоне Мартынюк играл за «Боруссию» U-17 из немецкого города Менхенгладбах, в составе которой провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 1 июля украинец получил статус свободного агента.

Мартынюк является воспитанником киевского «Динамо», академию которого покинул в апреле 2022 года. Сначала играл за чешский клуб «Славия» Прага, а летом прошлого года перебрался в Германию.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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