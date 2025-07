Выбрал ПСВ. Воспитанник киевского Динамо перейдет в нидерландский клуб

Атакующий полузащитник Антон Мартынюк определился с клубом, в котором продолжит карьеру – он договорился о сотрудничестве с нидерландским ПСВ.

Спортивный журналист Рик Эльфринк сообщил, что 17-летний футболист в ближайшее время присоединится к новой команде, где будет выступать за молодежку.

В прошлом сезоне Мартынюк играл за «Боруссию» U-17 из немецкого города Менхенгладбах, в составе которой провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 1 июля украинец получил статус свободного агента.

Мартынюк является воспитанником киевского «Динамо», академию которого покинул в апреле 2022 года. Сначала играл за чешский клуб «Славия» Прага, а летом прошлого года перебрался в Германию.

PSV krijgt binnenkort een aanvallende middenvelder op stage in de opleiding: Anton Martynuk (17). Speelde voorheen bij Borussia Mönchengladbach. Speler is op dit moment transfervrij.

Martynuk kan ook gewoon permanent bij PSV blijven, als alles goed verloopt. Daarnaast komt de 17-jarige Amerikaan Jamir Johnson binnenkort opnieuw over voor een stage. Hij is rechtsbuiten en speelt nu in Philadelphia.