Выбрал ПСВ. Воспитанник киевского Динамо перейдет в нидерландский клуб
Антон Мартынюк покинул «Боруссию» из Менхенгладбаха на правах свободного агента
Атакующий полузащитник Антон Мартынюк определился с клубом, в котором продолжит карьеру – он договорился о сотрудничестве с нидерландским ПСВ.
Спортивный журналист Рик Эльфринк сообщил, что 17-летний футболист в ближайшее время присоединится к новой команде, где будет выступать за молодежку.
В прошлом сезоне Мартынюк играл за «Боруссию» U-17 из немецкого города Менхенгладбах, в составе которой провел 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 1 июля украинец получил статус свободного агента.
Мартынюк является воспитанником киевского «Динамо», академию которого покинул в апреле 2022 года. Сначала играл за чешский клуб «Славия» Прага, а летом прошлого года перебрался в Германию.
PSV krijgt binnenkort een aanvallende middenvelder op stage in de opleiding: Anton Martynuk (17). Speelde voorheen bij Borussia Mönchengladbach. Speler is op dit moment transfervrij.— Rik Elfrink (@RikElfrink) July 23, 2025
Martynuk kan ook gewoon permanent bij PSV blijven, als alles goed verloopt. Daarnaast komt de 17-jarige Amerikaan Jamir Johnson binnenkort opnieuw over voor een stage. Hij is rechtsbuiten en speelt nu in Philadelphia.— Rik Elfrink (@RikElfrink) July 23, 2025
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