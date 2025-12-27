Подрастает замена Трубину? Украинский кипер получил международное признание

Вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак получил международное признание по итогам 2025 года.

18-летний украинец вошел в десятку лучших молодых голкиперов мира по версии CIES среди футболистов, родившихся в 2006 году и позже, которые выступают вне топ-5 лиг Европы.

Домчак занял шестое место в рейтинге с индексом производительности 73,4. В текущем сезоне голкипер провел 15 матчей за «Карпаты», пропустил 18 мячей и семь раз сохранил ворота «сухими».

Контракт Домчака с «Карпатами» действует до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Рейтинг лучших вратарей до 20 лет, которые не играют в топ-5 чемпионатах