Подрастает замена Трубину? Украинский кипер получил международное признание
Назар Домчак попал в интересный рейтинг
Вратарь львовских «Карпат» Назар Домчак получил международное признание по итогам 2025 года.
18-летний украинец вошел в десятку лучших молодых голкиперов мира по версии CIES среди футболистов, родившихся в 2006 году и позже, которые выступают вне топ-5 лиг Европы.
Домчак занял шестое место в рейтинге с индексом производительности 73,4. В текущем сезоне голкипер провел 15 матчей за «Карпаты», пропустил 18 мячей и семь раз сохранил ворота «сухими».
Контракт Домчака с «Карпатами» действует до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.
Рейтинг лучших вратарей до 20 лет, которые не играют в топ-5 чемпионатах
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кто оступится среди фаворитов: Милан, Интер, Наполи, Ювентус или, может, Лацио?
У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»…