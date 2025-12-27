Брат футболиста Динамо воюет в рядах ВСУ и уничтожает россиян на фронте

Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек поделился эмоциональной историей о футболистах клуба, чьи родные сейчас защищают Украину на фронте. Специалист привел пример центрального полузащитника бело-синих Николая Михайленко.

«Прекрасный пример – Николай Михайленко. Скоро в кино выйдет фильм о том, как его брат воевал на фронте, в то время как он в это же время боролся за выход на Олимпийские игры. Его брат служит в артиллерии и имеет много уничтоженных целей», – отметил Кендзерек.

