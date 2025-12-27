Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брат футболиста Динамо воюет в рядах ВСУ и уничтожает россиян на фронте
Другие новости
27 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:03
1356
0

Брат футболиста Динамо воюет в рядах ВСУ и уничтожает россиян на фронте

Кендзерек рассказал, чем занимается брат Михайленко

27 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 27 декабря 2025, 20:03
1356
0
Брат футболиста Динамо воюет в рядах ВСУ и уничтожает россиян на фронте
ФК Динамо. Николай Михайленко

Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек поделился эмоциональной историей о футболистах клуба, чьи родные сейчас защищают Украину на фронте. Специалист привел пример центрального полузащитника бело-синих Николая Михайленко.

«Прекрасный пример – Николай Михайленко. Скоро в кино выйдет фильм о том, как его брат воевал на фронте, в то время как он в это же время боролся за выход на Олимпийские игры. Его брат служит в артиллерии и имеет много уничтоженных целей», – отметил Кендзерек.

Ранее сообщалось, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем сотрудничестве с украинским грандом, войне и дальнейших планах.

По теме:
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Наставник Ворсклы – о долгах, трансферном бане и перспективах команды
Андрия ЯНИЧ: «Имели возможность набрать минимум очков на пять больше»
Мацей Кендзерек Динамо Киев Николай Михайленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27 декабря 2025, 01:45 0
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит

Швеция обыграла Словакию

«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
Футбол | 27 декабря 2025, 11:32 5
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ

Известный тренер поделился своими впечатлениями от баталий в чемпионате страны

ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
Футбол | 27.12.2025, 19:05
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27.12.2025, 11:50
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 6
Бокс
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 17
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поверьте, этого никогда не произойдет, Усик не будет...»
25.12.2025, 22:53
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45
Хоккей
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем