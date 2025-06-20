ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером
Джевани покинул УПЛ и перебрался в южнокорейский клуб «Тэгу»
Украинский клуб «Александрия» официально объявила об уходе 24-летнего бразильского футболиста Джевани. Легионер перешел в стан южнокорейской команды «Тэгу».
Информация о сумме трансфера футболиста пока отсутствует.
«Благодарим Джевани за сотрудничество. Желаем крепкого здоровья и блестящих спортивных достижений в будущем. Пусть удача всегда сопровождает тебя на футбольном пути!», – написала пресс-служба клуба.
Бразилец присоединился к «Александрии» летом 2023 года. Всего за украинский клуб Джевани отыграл 34 матча и оформил два гола.
Ранее на нашем сайте сообщалось о заинтересованности «Тегу» в услугах Джевани.
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