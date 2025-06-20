ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером

Украинский клуб «Александрия» официально объявила об уходе 24-летнего бразильского футболиста Джевани. Легионер перешел в стан южнокорейской команды «Тэгу».

Информация о сумме трансфера футболиста пока отсутствует.

«Благодарим Джевани за сотрудничество. Желаем крепкого здоровья и блестящих спортивных достижений в будущем. Пусть удача всегда сопровождает тебя на футбольном пути!», – написала пресс-служба клуба.

Бразилец присоединился к «Александрии» летом 2023 года. Всего за украинский клуб Джевани отыграл 34 матча и оформил два гола.

Ранее на нашем сайте сообщалось о заинтересованности «Тегу» в услугах Джевани.