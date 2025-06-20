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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 10:58 | Обновлено 20 июня 2025, 11:01
920
2

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером

Джевани покинул УПЛ и перебрался в южнокорейский клуб «Тэгу»

20 июня 2025, 10:58 | Обновлено 20 июня 2025, 11:01
920
2
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия попрощалась с бразильским вингером
Instagram. Джевани

Украинский клуб «Александрия» официально объявила об уходе 24-летнего бразильского футболиста Джевани. Легионер перешел в стан южнокорейской команды «Тэгу».

Информация о сумме трансфера футболиста пока отсутствует.

«Благодарим Джевани за сотрудничество. Желаем крепкого здоровья и блестящих спортивных достижений в будущем. Пусть удача всегда сопровождает тебя на футбольном пути!», – написала пресс-служба клуба.

Бразилец присоединился к «Александрии» летом 2023 года. Всего за украинский клуб Джевани отыграл 34 матча и оформил два гола.

Ранее на нашем сайте сообщалось о заинтересованности «Тегу» в услугах Джевани.

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Андрей Витренко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 2
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ЧЕМП
Уже ясно что Олександрии сберечь тот костяк состава не удасцца.
А нужно наоборот усиливацца.
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0
Gargantua81
усиливаются на еврокубки
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-1
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