Конкурент Довбика в Роме готов покинуть клуб. Он уедет в Турцию

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Эльдор Шомуродов общается касательно трансфера в «Истанбул Башакшехир»
29-летний форвард римской «Ромы» Эльдор Шомуродов настроен попрощаться с командой, несмотря на контракт до лета 2026 года.
По информации инсайдера Николо Скиры, футболист ведет переговоры с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». В ходе общения представителя «Истанбула» предложили игроку соглашение до 2028 года.
Эльдор стал игроком «Ромы» летом 2021 года. С тех пор форвард дважды находился в арендах и сыграл всего 85 поединков за «волков». На счету нападающего 13 голов и 11 ассистов.
Eldor #Shomurodov is getting closer to #Başakşehir from #ASRoma. Offered a contract until 2028. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 20, 2025
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