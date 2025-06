Конкурент Довбика в Роме готов покинуть клуб. Он уедет в Турцию

29-летний форвард римской «Ромы» Эльдор Шомуродов настроен попрощаться с командой, несмотря на контракт до лета 2026 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист ведет переговоры с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». В ходе общения представителя «Истанбула» предложили игроку соглашение до 2028 года.

Эльдор стал игроком «Ромы» летом 2021 года. С тех пор форвард дважды находился в арендах и сыграл всего 85 поединков за «волков». На счету нападающего 13 голов и 11 ассистов.

Eldor #Shomurodov is getting closer to #Başakşehir from #ASRoma. Offered a contract until 2028. #transfers