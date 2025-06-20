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Италия
20 июня 2025, 10:11 | Обновлено 20 июня 2025, 10:12
981
0

Конкурент Довбика в Роме готов покинуть клуб. Он уедет в Турцию

Эльдор Шомуродов общается касательно трансфера в «Истанбул Башакшехир»

20 июня 2025, 10:11 | Обновлено 20 июня 2025, 10:12
981
0
Конкурент Довбика в Роме готов покинуть клуб. Он уедет в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

29-летний форвард римской «Ромы» Эльдор Шомуродов настроен попрощаться с командой, несмотря на контракт до лета 2026 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, футболист ведет переговоры с турецким клубом «Истанбул Башакшехир». В ходе общения представителя «Истанбула» предложили игроку соглашение до 2028 года.

Эльдор стал игроком «Ромы» летом 2021 года. С тех пор форвард дважды находился в арендах и сыграл всего 85 поединков за «волков». На счету нападающего 13 голов и 11 ассистов.

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Эльдор Шомуродов Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Истанбул Башакшехир Николо Скира трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Артем Довбик
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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