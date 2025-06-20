Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боснийский ветеран прошел медобследование в Фиорентине
Италия
20 июня 2025, 01:35 | Обновлено 20 июня 2025, 01:58
123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боснийский ветеран прошел медобследование в Фиорентине

Эдин Джеко пополнит состав «фиалок» на один сезон

20 июня 2025, 01:35 | Обновлено 20 июня 2025, 01:58
123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боснийский ветеран прошел медобследование в Фиорентине
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний боснийский форвард Эдин Джеко успешно прошел медосмотр и готов присоединиться к итальянской «Фиорентине».

Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».

Джеко уже выступал в Серии А - босниец играл за «Рому» и миланский «Интер».

В прошлом сезоне Джеко защищал цвета «Фенербахче». За турецкую команду он провел 53 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.

Известно, что за Джеко боролись сразу несколько клубов из Серии А. Предложения от «Ромы» и «Милана» ветеран отклонил.

По теме:
Наполи нацелен на подписание сербского голкипера. Идут переговоры
Защитник Ливерпуля достиг соглашения с немецким топ-клубом
Источник: трансфер защитника Динамо в польскую Лехию не состоится
чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина трансферы трансферы Серии A Эдин Джеко свободный агент
Александр Сильченко Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Футбол | 20 июня 2025, 00:02 6
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту

Американская команда одолела драконов со счетом 2:1 и одной ногой в плей-офф мундиаля

Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Футбол | 19 июня 2025, 10:40 0
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков

В клубе отсутствовали Батиста, Тейлор, Бетон и Йосефи

Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Футбол | 19.06.2025, 18:02
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
Футбол | 20.06.2025, 01:18
Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
Сабо назвал 2 игроков сборной, за которых не стыдно за провал на Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 08:02
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Мельгоса объяснил катастрофу сборной Украины на молодежном Евро-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 11
Футбол
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
18.06.2025, 08:48 5
Бокс
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
19.06.2025, 06:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
ОФИЦИАЛЬНО. Развал начался? Украинский клуб попрощался с капитаном
18.06.2025, 21:26
Футзал
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
Реброву за большие деньги предложили уйти из сборной. Он принял решение
18.06.2025, 08:19 26
Футбол
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
18.06.2025, 06:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем