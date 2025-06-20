ОФИЦИАЛЬНО. Боснийский ветеран прошел медобследование в Фиорентине

39-летний боснийский форвард Эдин Джеко успешно прошел медосмотр и готов присоединиться к итальянской «Фиорентине».

Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».

Джеко уже выступал в Серии А - босниец играл за «Рому» и миланский «Интер».

В прошлом сезоне Джеко защищал цвета «Фенербахче». За турецкую команду он провел 53 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.

Известно, что за Джеко боролись сразу несколько клубов из Серии А. Предложения от «Ромы» и «Милана» ветеран отклонил.