Италия20 июня 2025, 01:35 | Обновлено 20 июня 2025, 01:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Боснийский ветеран прошел медобследование в Фиорентине
Эдин Джеко пополнит состав «фиалок» на один сезон
20 июня 2025, 01:35 | Обновлено 20 июня 2025, 01:58
123
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39-летний боснийский форвард Эдин Джеко успешно прошел медосмотр и готов присоединиться к итальянской «Фиорентине».
Об этом сообщили на официальном сайте «фиалок».
Джеко уже выступал в Серии А - босниец играл за «Рому» и миланский «Интер».
В прошлом сезоне Джеко защищал цвета «Фенербахче». За турецкую команду он провел 53 матча во всех турнирах и забил 21 мяч.
Известно, что за Джеко боролись сразу несколько клубов из Серии А. Предложения от «Ромы» и «Милана» ветеран отклонил.
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