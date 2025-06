Романо: Эдин Джеко очень близок к переходу в известный итальянский клуб

Итальянский клуб «Фиорентина» почти договорился о контракте с форвардом Эдином Джеко, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Соглашение боснийца с «фиалками» будет рассчитано на один год с зарплатой около 1,5–1,8 млн евро за сезон.

39-летний боснийский нападающий недавно покинул турецкий «Фенербахче» как свободный агент.

Джеко станет ключевым новичком в планах нового тренера «Фиорентины» Стефано Пиоли, который в ближайшее время должен возглавить клуб.

В сезоне 2024/25 Джеко провёл за «Фенербахче» 35 матчей и забил 14 голов в чемпионате Турции.

