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  4. Романо: Эдин Джеко очень близок к переходу в известный итальянский клуб
Италия
17 июня 2025, 05:41 | Обновлено 17 июня 2025, 06:06
353
0

Романо: Эдин Джеко очень близок к переходу в известный итальянский клуб

Боснийский форвард подпишет однолетний контракт с Фиорентиной

17 июня 2025, 05:41 | Обновлено 17 июня 2025, 06:06
353
0
Романо: Эдин Джеко очень близок к переходу в известный итальянский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Итальянский клуб «Фиорентина» почти договорился о контракте с форвардом Эдином Джеко, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Соглашение боснийца с «фиалками» будет рассчитано на один год с зарплатой около 1,5–1,8 млн евро за сезон.

39-летний боснийский нападающий недавно покинул турецкий «Фенербахче» как свободный агент.

Джеко станет ключевым новичком в планах нового тренера «Фиорентины» Стефано Пиоли, который в ближайшее время должен возглавить клуб.

В сезоне 2024/25 Джеко провёл за «Фенербахче» 35 матчей и забил 14 голов в чемпионате Турции.

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Николай Степанов Источник: Фабрицио Романо
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