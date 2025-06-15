Не Рома и не Милан. Ветеран Джеко выбрал себе клуб в Серии А

39-летний боснийский футболист Эдин Джеко в ближайшее время станет игроком «Фиорентины».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны уже согласовали условия контракта, который будет действовать до 2027 года.

Скира сообщает, что Джеко будет получать 2 миллиона евро в год без учета бонусов.

Чемпионат Италии для форварда не новый. Он уже выступал за «Рому» и миланский «Интер». Последним клубом Эдина Джеко был турецкий «Фенербахче».

Несмотря на солидный возраст, Джеко попал в шорт-листы «Ромы», «Милана» и «Болоньи».