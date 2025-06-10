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  4. Два клуба Серии А вступили в борьбу за Джеко. Форварду уже 39 лет
Италия
10 июня 2025, 18:33 |
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Два клуба Серии А вступили в борьбу за Джеко. Форварду уже 39 лет

«Болонья» и «Фиорентина» претендуют на известного нападающего

10 июня 2025, 18:33 |
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Два клуба Серии А вступили в борьбу за Джеко. Форварду уже 39 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Известный 39-летний форвард Эдин Джеко попал в сферу интересов двух итальянский клубов. В услугах нападающего заинтересованы «Болонья» и «Фиорентина».

По завершению июня у Джеко истекает контракт с турецким «Фенербахче» и футболист перейдет в статус свободного агента.

По информации источника, «Болонья» провела первые переговоры с Эдином, тогда как «Фиорентина» только рассматривает кандидатуру игрока.

Джеко уже ознакомлен с итальянской Серией А, поскольку форвард ранее представлял цвета «Ромы» и «Интера».

К «Фенербахче» Эдин присоединился перед стартом сезона 2023/24. За два года в коллективе форвард отыграл 99 матчей, забив 46 мячей и отдав 18 ассистов.

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Эдин Джеко Фиорентина Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A свободный агент трансферы трансферы Серии A Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Андрей Витренко Источник: Football-Italia
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