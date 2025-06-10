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  4. Ман Сити назвал новых помощников Гвардиолы. Оба экс-специалисты Ливерпуля
Англия
10 июня 2025, 17:56 | Обновлено 10 июня 2025, 17:58
168
0

Ман Сити назвал новых помощников Гвардиолы. Оба экс-специалисты Ливерпуля

Пепейн Лейндерс и Джеймс Френч присоединились к клубу

10 июня 2025, 17:56 | Обновлено 10 июня 2025, 17:58
168
0
Ман Сити назвал новых помощников Гвардиолы. Оба экс-специалисты Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» официально представил двух новых помощников главного тренера Пепа Гвардиолы. В штаб клуба вошли Пепейн Лейндерс – новый ассистент коуча и Джеймс Френч – тренер по стандартным положениям.

Оба специалиста вместе работали в «Ливерпуле». Джеймс присоединился к «мерсисайдцам» в 2012 году, тогда как Пепейн пришел чуть позже – в 2014 году.

Лейндерс покинул расположение «Ливерпуля» вместе с Юргеном Клоппом. После работы с известным немцем Пепейн ушел в свободное плавание и возглавил «РБ Зальцбург» летом 2024 года. Удалось специалисту проработать лишь полгода, поскольку уже в декабре тренера уволили.

Френч попрощался с «Ливерпулем» только по завершению текущего сезона. В течение 13 лет в клубе Джеймс работал один из аналитиков соперников.

Ман Сити назвал новых помощников Гвардиолы. Оба экс-специалисты Ливерпуля

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Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Пеп Гвардиола Пепейн Лейндерс
Андрей Витренко Источник: ФК Манчестер Сити
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