«Манчестер Сити» официально представил двух новых помощников главного тренера Пепа Гвардиолы. В штаб клуба вошли Пепейн Лейндерс – новый ассистент коуча и Джеймс Френч – тренер по стандартным положениям.

Оба специалиста вместе работали в «Ливерпуле». Джеймс присоединился к «мерсисайдцам» в 2012 году, тогда как Пепейн пришел чуть позже – в 2014 году.

Лейндерс покинул расположение «Ливерпуля» вместе с Юргеном Клоппом. После работы с известным немцем Пепейн ушел в свободное плавание и возглавил «РБ Зальцбург» летом 2024 года. Удалось специалисту проработать лишь полгода, поскольку уже в декабре тренера уволили.

Френч попрощался с «Ливерпулем» только по завершению текущего сезона. В течение 13 лет в клубе Джеймс работал один из аналитиков соперников.

Ман Сити назвал новых помощников Гвардиолы. Оба экс-специалисты Ливерпуля