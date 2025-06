ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер вратаря Челси

Манчестер Сити объявил о подписании вратаря Челси Маркуса Беттенелли, который получил контракт до лета 2026 года и будет доступен тренеру Жузепу Гвардиоле на Клубном чемпионате мира.

Сообщается, что Сити выплатил символическую сумму за переход игрока, чей контракт завершался через год.

33-летний Беттенелли с 2021 года был резервистом Челси и провел один матч. Очевидно, игрок пришел на замену ветерану Скотту Карсону, который покинул Манчестер Сити.

