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Англия
10 июня 2025, 17:30 | Обновлено 10 июня 2025, 18:03
1316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер вратаря Челси

Беттенелли будет резервным вратарем Сити

10 июня 2025, 17:30 | Обновлено 10 июня 2025, 18:03
1316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер вратаря Челси
ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити объявил о подписании вратаря Челси Маркуса Беттенелли, который получил контракт до лета 2026 года и будет доступен тренеру Жузепу Гвардиоле на Клубном чемпионате мира.

Сообщается, что Сити выплатил символическую сумму за переход игрока, чей контракт завершался через год.

33-летний Беттенелли с 2021 года был резервистом Челси и провел один матч. Очевидно, игрок пришел на замену ветерану Скотту Карсону, который покинул Манчестер Сити.

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Манчестер Сити Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Сити
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