ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити оформил трансфер вратаря Челси
Беттенелли будет резервным вратарем Сити
Манчестер Сити объявил о подписании вратаря Челси Маркуса Беттенелли, который получил контракт до лета 2026 года и будет доступен тренеру Жузепу Гвардиоле на Клубном чемпионате мира.
Сообщается, что Сити выплатил символическую сумму за переход игрока, чей контракт завершался через год.
33-летний Беттенелли с 2021 года был резервистом Челси и провел один матч. Очевидно, игрок пришел на замену ветерану Скотту Карсону, который покинул Манчестер Сити.
We're delighted to announce the signing of Marcus Bettinelli from Chelsea ✍️🧤— Manchester City (@ManCity) June 10, 2025
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