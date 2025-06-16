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  4. Вингер Александрии близок к переходу в стан аутсайдера корейской Кей-лиги
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 12:14 |
698
0

Вингер Александрии близок к переходу в стан аутсайдера корейской Кей-лиги

Джевани, вероятно, продолжит карьеру в Южной Корее

16 июня 2025, 12:14 |
698
0
Вингер Александрии близок к переходу в стан аутсайдера корейской Кей-лиги
fco.com.ua

В ближайшее время стан «Александрии» может покинуть 24-летний бразильский легионер Джевани.

По информации источников Sport.ua, серьезный интерес к подписанию легионера в настоящий момент демонстрирует аутсайдер южнокорейской Кей-лиги «Тэгу».

Ожидается, что этот клуб объявит о переходе Джевани уже на текущей неделе.

Джевани играет за «Александрию» с лета 2023 года и имеет контракт до завершения сезона-2025/26. Всего бразилец сыграл за украинскую команду 34 матча, в которых забил 2 мяча.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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