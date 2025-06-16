Вингер Александрии близок к переходу в стан аутсайдера корейской Кей-лиги

В ближайшее время стан «Александрии» может покинуть 24-летний бразильский легионер Джевани.

По информации источников Sport.ua, серьезный интерес к подписанию легионера в настоящий момент демонстрирует аутсайдер южнокорейской Кей-лиги «Тэгу».

Ожидается, что этот клуб объявит о переходе Джевани уже на текущей неделе.

Джевани играет за «Александрию» с лета 2023 года и имеет контракт до завершения сезона-2025/26. Всего бразилец сыграл за украинскую команду 34 матча, в которых забил 2 мяча.