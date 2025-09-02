ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала защитника киевского Динамо

Защитник киевского «Динамо» Демьян Третяк определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Дебютант элитного дивизиона – ФК «Кудровка» – подписал арендное соглашение с «бело-синими».

18-летний футболист проведет сезон в составе команды из Черниговской области, а после завершения сезона 2025/26 вернется в расположение киевского клуба.

Третяк взял себе 47-й номер и уже успел сыграть первый матч в новом клубе – провел 25 минут в составе команды U-19 против львовских «Карпат», однако его команда потерпела поражение со счетом 1:4.

В своей карьере защитник играл за луганскую «Зарю», «Днепр», киевское «Динамо» U-17 и U-19. Имеет опыт выступлений в чемпионате Хорватии, где провел год в структуре «Динамо» Загреб.

В прошлом сезоне провел восемь матчей за «бело-синих» в чемпионате и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА. Ожидается, что Третяк сможет помочь первой команде «Кудровки».

Стоит отметить, что ранее в услугах Демьяна был заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», однако английская команда в итоге так и не оформила трансфер защитника.