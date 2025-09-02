Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала защитника киевского Динамо
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 14:35 |
1924
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала защитника киевского Динамо

Демьян Третяк продолжит карьеру в составе команды из Черниговской области

02 сентября 2025, 14:35 |
1924
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала защитника киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Демьян Третяк

Защитник киевского «Динамо» Демьян Третяк определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Дебютант элитного дивизиона – ФК «Кудровка» – подписал арендное соглашение с «бело-синими».

18-летний футболист проведет сезон в составе команды из Черниговской области, а после завершения сезона 2025/26 вернется в расположение киевского клуба.

Третяк взял себе 47-й номер и уже успел сыграть первый матч в новом клубе – провел 25 минут в составе команды U-19 против львовских «Карпат», однако его команда потерпела поражение со счетом 1:4.

В своей карьере защитник играл за луганскую «Зарю», «Днепр», киевское «Динамо» U-17 и U-19. Имеет опыт выступлений в чемпионате Хорватии, где провел год в структуре «Динамо» Загреб.

В прошлом сезоне провел восемь матчей за «бело-синих» в чемпионате и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА. Ожидается, что Третяк сможет помочь первой команде «Кудровки».

Стоит отметить, что ранее в услугах Демьяна был заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», однако английская команда в итоге так и не оформила трансфер защитника.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
Демьян Третяк чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо Киев U-19 Кудровка трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил линию атаки игроком Лилля
Футбол | 02 сентября 2025, 15:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил линию атаки игроком Лилля
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил линию атаки игроком Лилля

Эдон Жегрова начал новый путь в жизни

НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02 сентября 2025, 00:10 3
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть

Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций

Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Теннис | 02.09.2025, 10:10
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем