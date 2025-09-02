ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка арендовала защитника киевского Динамо
Демьян Третяк продолжит карьеру в составе команды из Черниговской области
Защитник киевского «Динамо» Демьян Третяк определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Дебютант элитного дивизиона – ФК «Кудровка» – подписал арендное соглашение с «бело-синими».
18-летний футболист проведет сезон в составе команды из Черниговской области, а после завершения сезона 2025/26 вернется в расположение киевского клуба.
Третяк взял себе 47-й номер и уже успел сыграть первый матч в новом клубе – провел 25 минут в составе команды U-19 против львовских «Карпат», однако его команда потерпела поражение со счетом 1:4.
В своей карьере защитник играл за луганскую «Зарю», «Днепр», киевское «Динамо» U-17 и U-19. Имеет опыт выступлений в чемпионате Хорватии, где провел год в структуре «Динамо» Загреб.
В прошлом сезоне провел восемь матчей за «бело-синих» в чемпионате и один раз сыграл в Юношеской лиге УЕФА. Ожидается, что Третяк сможет помочь первой команде «Кудровки».
Стоит отметить, что ранее в услугах Демьяна был заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», однако английская команда в итоге так и не оформила трансфер защитника.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдон Жегрова начал новый путь в жизни
Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций