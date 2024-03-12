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12 марта 2024, 23:02 | Обновлено 12 марта 2024, 23:16
392
0

Защитник сборной Украины U-17 заинтересовал скаутов Манчестер Юнайтед

Защитник «Динамо» Демьян Третьяк попал на карандаш скаутов «красных дьяволов»

12 марта 2024, 23:02 | Обновлено 12 марта 2024, 23:16
392
0
Защитник сборной Украины U-17 заинтересовал скаутов Манчестер Юнайтед
ФК Динамо. Демьян Третьяк

Как стало известно Sport.ua, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах защитник киевского «Динамо» 16-летнего Демьяна Третьяка.

Скауты манкунианцев наблюдали за капитаном юношеской сборной Украины Кириллом Дихтярем во время элит-раунда на Евро U-17 в Греции. Как нам стало известно, представителям «МЮ» больше приглянулся партнер Дигтяря по центру обороны Демьян Третьяк. Англичане начали активно собирать информацию о динамовце и планируют отправить своих скаутов на матчи Демьяна в Украину.

Третьяк сыграл во всех трех матчах турнира. В последней игре против Словакии вывел команду с капитанской повязкой.

Украина U-17 выиграла все три матча в элит-раунде и вышла на чемпионат Европы. Подопечные Юрия Мороза не пропустили ни одного мяча на турнире.

Демьян Третьяк является воспитанником Академии «Днепра». После начала войны оказался в системе «Динамо» Загреб. Летом 2023 года подписал контракт с киевским «Динамо». В первом матче второй части сезона против «Металлист-1925» дебютировал за юношескую команду киевлян.

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инсайд Динамо Киев
Источник Sport.ua
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