Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
Сине-желтые обыграли Словакию в матче, который прерывался из-за дождя
Юношеская сборная Украины U-17 одержала третью уверенную победу и пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-17.
12 марта в городе Патры (Греция) сине-желтые выиграли у сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда квалификации (3:0).
Игра, которая началась в 15:00, была прервана при счете 0:0 в первом тайме, на 22-й минуте, из-за ужасной погоды (сильный дождь).
Спустя несколько часов было решено продолжить игру сегодня же, 12 марта, в 19:30 по киевскому времени.
И после рестарта матча сине-желтые отгрузили 3 мяча сопернику (3:0). Дубль оформил Артем Степанов, также отличился Богдан Редушко.
Сине-желтые с тремя победами и 9 очками (при разнице мячей 8–0) выиграли отборочную группу 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира).
Ранее в первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0), а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия на старте одержала две победы и заняла второе место в группе (6 очков).
В финальную стадию выходят 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.
Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.
Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4
1-й тур
- 06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1
- 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2
2-й тур
- 09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3
- 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1
3-й тур
- 12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция – 2:0
- 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия – 3:0
Голы: Артем Степанов, 41, 68, Богдан Редушко, 45+1.
Турнирная таблица
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