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Молодежные турниры
12 марта 2024, 21:00 | Обновлено 12 марта 2024, 21:25
3623
4

Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!

Сине-желтые обыграли Словакию в матче, который прерывался из-за дождя

12 марта 2024, 21:00 | Обновлено 12 марта 2024, 21:25
3623
4
Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 одержала третью уверенную победу и пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-17.

12 марта в городе Патры (Греция) сине-желтые выиграли у сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда квалификации (3:0).

Игра, которая началась в 15:00, была прервана при счете 0:0 в первом тайме, на 22-й минуте, из-за ужасной погоды (сильный дождь).

Спустя несколько часов было решено продолжить игру сегодня же, 12 марта, в 19:30 по киевскому времени.

И после рестарта матча сине-желтые отгрузили 3 мяча сопернику (3:0). Дубль оформил Артем Степанов, также отличился Богдан Редушко.

Сине-желтые с тремя победами и 9 очками (при разнице мячей 8–0) выиграли отборочную группу 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира).

Ранее в первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0), а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия на старте одержала две победы и заняла второе место в группе (6 очков).

В финальную стадию выходят 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4

1-й тур

  • 06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1
  • 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2

2-й тур

  • 09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3
  • 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1

3-й тур

  • 12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция – 2:0
  • 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия – 3:0

Голы: Артем Степанов, 41, 68, Богдан Редушко, 45+1.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрій Заліщук
максимум очок, 8-0 по голам - ідальний шлях збірної у відборі з +/- рівними суперниками
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+7
ZANREGENT1993
Отлично!
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+6
ViAn
Дуже крута команда по набору гравців. Одні воротарі чого варті. І ще є той же Вакалюк, якого Бенфіка не відпустила. Тут приємна головна біль обирати склад із таким величезним вибором, навіть легіонерським.
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+4
Shturmgewehr
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться)))
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+2
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