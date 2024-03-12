Успех команды Мороза. Сборная Украины U-17 пробилась на Евро-2024!

Юношеская сборная Украины U-17 одержала третью уверенную победу и пробилась в финальный раунд Евро-2024 U-17.

12 марта в городе Патры (Греция) сине-желтые выиграли у сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда квалификации (3:0).

Игра, которая началась в 15:00, была прервана при счете 0:0 в первом тайме, на 22-й минуте, из-за ужасной погоды (сильный дождь).

Спустя несколько часов было решено продолжить игру сегодня же, 12 марта, в 19:30 по киевскому времени.

И после рестарта матча сине-желтые отгрузили 3 мяча сопернику (3:0). Дубль оформил Артем Степанов, также отличился Богдан Редушко.

Сине-желтые с тремя победами и 9 очками (при разнице мячей 8–0) выиграли отборочную группу 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира).

Ранее в первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0), а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия на старте одержала две победы и заняла второе место в группе (6 очков).

В финальную стадию выходят 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4

1-й тур

06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1

– Швейцария – 2:1 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2

2-й тур

09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3

– 0:3 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1

3-й тур

12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция – 2:0

– Греция – 2:0 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия – 3:0

Голы: Артем Степанов, 41, 68, Богдан Редушко, 45+1.

Турнирная таблица