Стало известно, когда доиграют ключевой матч Украина U-17 и Словакия U-17

12 марта в городе Патры (Греция) юношеская сборная Украины U-17 проводит против сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-17.

Игра, которая началась в 15:00, была прервана при счете 0:0 в первом тайме, на 22-й минуте, из-за ужасной погоды (сильный дождь).

Стало известно, что решающий матч группы будет продолжен сегодня, 12 марта, в 19:30 по киевскому времени.

Сине-желтые играют в отборочной группе 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира). В финальную стадию выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

В первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0), а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия тоже одержала две победы.

Две команды-лидера набрали по 6 очков, но у Украины лучше разница мячей. Поэтому сине-желтых в матче против команды Словакии устроит и победа, и ничья.

Даже поражение может принести путевку в финальную стадию, однако тогда придется ждать результатов матчей в других группах, по итогам которых будет сформирован рейтинг вторых команд.

Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4

1-й тур

06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1

– Швейцария – 2:1 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2

2-й тур

09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3

– 0:3 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1

3-й тур

12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия – 0:0 (матч прерван на 22 мин, доигрывание – 19:30)

12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция – 2:0

Турнирная таблица