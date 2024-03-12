Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Сборная Украины U-17 проводит последний матч квалификации Евро-2024
12 марта в 15:00 в городе Патры (Греция) юношеская сборная Украины U-17 проводит против сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-17.
Игра была прервана при счете 0:0 в первом тайме, на 22-й минуте, из-за ужасной погоды (сильный дождь).
Сине-желтые играют в отборочной группе 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира). В финальную стадию выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.
В первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0), а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия тоже одержала две победы.
Две команды-лидера набрали по 6 очков, но у Украины лучше разница мячей. Поэтому сине-желтых в матче против команды Словакии устроит и победа, и ничья.
Даже поражение может принести путевку в финальную стадию, однако тогда придется ждать результатов матчей в других группах, по итогам которых будет сформирован рейтинг вторых команд.
Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.
Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4
1-й тур
- 06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1
- 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2
2-й тур
- 09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3
- 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1
3-й тур
- 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия
- 12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция
Турнирная таблица
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