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Молодежные турниры
12 марта 2024, 16:05 | Обновлено 12 марта 2024, 16:21
3599
0

Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?

Сборная Украины U-17 проводит последний матч квалификации Евро-2024

12 марта 2024, 16:05 | Обновлено 12 марта 2024, 16:21
3599
0
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
УАФ

12 марта в 15:00 в городе Патры (Греция) юношеская сборная Украины U-17 проводит против сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-17.

Игра была прервана при счете 0:0 в первом тайме, на 22-й минуте, из-за ужасной погоды (сильный дождь).

Сине-желтые играют в отборочной группе 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира). В финальную стадию выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

В первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0), а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия тоже одержала две победы.

Две команды-лидера набрали по 6 очков, но у Украины лучше разница мячей. Поэтому сине-желтых в матче против команды Словакии устроит и победа, и ничья.

Даже поражение может принести путевку в финальную стадию, однако тогда придется ждать результатов матчей в других группах, по итогам которых будет сформирован рейтинг вторых команд.

Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4

1-й тур

  • 06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1
  • 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2

2-й тур

  • 09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3
  • 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1

3-й тур

  • 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия
  • 12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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