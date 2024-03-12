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12 марта 2024, 05:23 | Обновлено 12 марта 2024, 05:48
453
0

Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024

Сине-желтых в матче против команды Словакии устроит даже ничья

12 марта 2024, 05:23 | Обновлено 12 марта 2024, 05:48
453
0
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
УАФ

12 марта в 15:00 юношеская сборная Украины U-17 проводит против сверстников из Словакии матч 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-17.

Сине-желтые играют в отборочной группе 4 со сборными Швейцарии, Словакии и Грецией (хозяевами мини-турнира).

В финальную стадию выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

В первом матче команда Юрия Мороза обыграла Грецию (2:0) а затем взяла верх над Швейцарией (3:0). Словакия тоже одержала две победы.

Две команды-лидера набрали по 6 очков, но у Украины лучше разница мячей. Поэтому сине-желтых в матче против команды Словакии устроит и победа, и ничья.

Даже поражение может принести путевку в финальную стадию, однако тогда придется ждать результатов матчей в других группах, по итогам которых будет сформирован рейтинг вторых команд.

Финальный раунд пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4

1-й тур

  • 06.03.2024. 14:00. Словакия – Швейцария – 2:1
  • 06.03.2024. 15:00. Греция – Украина – 0:2

2-й тур

  • 09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина – 0:3
  • 09.03.2024. 15:00. Греция – Словакия – 0:1

3-й тур

  • 12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия
  • 12.03.2024. 15:00. Швейцария – Греция

Турнирная таблица

Состав сборной Украины U-17:

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Назар Макаренко («Днепр-1»), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба – «Динамо» Киев), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия)

Полузащитники: Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Владимир Озимай, Павел Люсин, Богдан Редушко (все – Динамо Киев), Али Халилов (Днепр-1).

Нападающие: Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия), Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).

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Источник Sport.ua
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