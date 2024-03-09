Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
Украинцы победили со счетом 3:0
9 марта юношеская сборная Украины U-17 сыграла против сверстников из Швейцарии матч 2-го тура элит-раунда отбора на Евро-2024 U-17.
Украинские юноши не оставили сопернику шансов и одержали разгромную победу со счетом 3:0. Голы сегодня забивали Дмитрий Богданов, Артем Степанов и Назар Бондарь.
Следующий матч украинцы проведут 12 марта против Словакии U-17, которая занимает второе место в турнирной таблице группы 4. Украинским юношам в этом матче будет достаточно даже ничьей для прямой квалификации на Евро-2024.
Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4
Швейцария U-17 – Украина U-17 – 0:3
Голы: Богданов, 18, Степанов, 24, Бондарь, 63
Швейцария (U-17): Гувилер, Нидерманн, Сторм, Акагомен, Фолькен (Филиппин, 78), Таири (Парра, 56), Корбон (Кабаши, 65), Руфенер, Кассезе (Гвидо, 56), Турхан (Васович, 46), Чаколли.
Украина (U-17): Макаренко, Шелекета, Третьяк, Дигтярь, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 64), Озимай (Драган, 64), Редушко (Люсин, 74), Богданов, Степанов (Денисов, 74), Бондарь (Халилов, 89).
Турнирная таблица
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