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Молодежные турниры
09 марта 2024, 16:24 | Обновлено 09 марта 2024, 17:38
3519
2

Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024

Украинцы победили со счетом 3:0

09 марта 2024, 16:24 | Обновлено 09 марта 2024, 17:38
3519
2
Украина U-17 уничтожила Швейцарию U-17 в матче отбора на Евро-2024
УАФ

9 марта юношеская сборная Украины U-17 сыграла против сверстников из Швейцарии матч 2-го тура элит-раунда отбора на Евро-2024 U-17.

Украинские юноши не оставили сопернику шансов и одержали разгромную победу со счетом 3:0. Голы сегодня забивали Дмитрий Богданов, Артем Степанов и Назар Бондарь.

Следующий матч украинцы проведут 12 марта против Словакии U-17, которая занимает второе место в турнирной таблице группы 4. Украинским юношам в этом матче будет достаточно даже ничьей для прямой квалификации на Евро-2024.

Евро 2024 U-17. Элит-раунд отбора. Группа 4

Швейцария U-17 – Украина U-17 – 0:3

Голы: Богданов, 18, Степанов, 24, Бондарь, 63

Швейцария (U-17): Гувилер, Нидерманн, Сторм, Акагомен, Фолькен (Филиппин, 78), Таири (Парра, 56), Корбон (Кабаши, 65), Руфенер, Кассезе (Гвидо, 56), Турхан (Васович, 46), Чаколли.

Украина (U-17): Макаренко, Шелекета, Третьяк, Дигтярь, Рыбак, Оличенко (Гармаш, 64), Озимай (Драган, 64), Редушко (Люсин, 74), Богданов, Степанов (Денисов, 74), Бондарь (Халилов, 89).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
нормально так, дещо просто Україна проходить цей елітний раунд...на 90% ми на Євро-17, не знаю, як треба прокакати словакам, щоб вилетіти, десь 0-4 0-5 не менше
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0
514839
Так проти Словаччини, чи проти Словенії? ))
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0
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