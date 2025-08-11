Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 20:18 | Обновлено 11 августа 2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ

Гусев будет выступать за Кудровку

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило переход защитника в состав новичка УПЛ
ФК Динамо. Алексей Гусев

«Динамо» Киев на официальном сайте подтвердило переход в аренду на один сезон защитника Алексея Гусева в состав новичка УПЛ «Кудровки».

В первой половине прошлого сезона Гусев на правах аренды выступал за луганскую «Зарю», а во второй – на тех же условиях – за харьковский «Металлист 1925». На профессиональном уровне дебютировал 21 августа 2024 в поединке третьего раунда кубка Украины «Олимпия» (Савинцы) – «Заря» (1:4). Гусев вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Еще раньше, в сезоне 2023/2024, футболист провел за «Динамо» U19 в юношеском чемпионате 29 матчей (забил 8 мячей) и однажды попал в заявку на матч первой команды – с харьковским «Металлистом 1925» на выезде.

20-летний игрок является сыном известного в прошлом игрока киевлян Олега Гусева.

Динамо Киев Кудровка Алексей Гусев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Falko
Неймовірно свіжа новина )Та він сьогодні вже в запасі сидів.
