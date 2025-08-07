Украина. Премьер лига07 августа 2025, 14:56 | Обновлено 07 августа 2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил защитника в аренду в Первую лигу
21-летний Егор Поправка арендован клубом ЮКСА
Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о пополнении состава 21-летним защитником «Колоса» Егором Поправкой.
Молодой футболист перешел в клуб ЮКСА на правах аренды.
В прошлом сезоне Егор провел 15 матчей в УПЛ в составе «Колоса», не отличившись результативными действиями. Контракт защитника с ковалевским клубом действителен до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Колос» сообщил о продлении сотрудничества с 19-летним вингером.
