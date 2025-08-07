Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил защитника в аренду в Первую лигу
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 14:56 | Обновлено 07 августа 2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отпустил защитника в аренду в Первую лигу

21-летний Егор Поправка арендован клубом ЮКСА

ФК Колос. Егор Поправка

Перволиговый клуб ЮКСА официально объявил о пополнении состава 21-летним защитником «Колоса» Егором Поправкой.

Молодой футболист перешел в клуб ЮКСА на правах аренды.

В прошлом сезоне Егор провел 15 матчей в УПЛ в составе «Колоса», не отличившись результативными действиями. Контракт защитника с ковалевским клубом действителен до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Колос» сообщил о продлении сотрудничества с 19-летним вингером.

Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
