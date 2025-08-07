Украина. Премьер лига07 августа 2025, 11:21 |
Клуб УПЛ подписал новый контракт с вингером сборной Украины
Артем Гусол, который выступает за сборную Украины U-20, подписал новый контракт с «Колосом»
07 августа 2025, 11:21 |
Ковалевский «Колос» объявил о продолжении сотрудничества с 19-летним вингером Артемом Гусолом. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Желаем Артему реализовать свой потенциал! Итого к победам 🌾💪», – говорится в сообщении.
Артем регулярно вызывается в расположение юношеской сборной Украины (U-20) и является игроком основной обоймы ковалевского клуба. 19-летний вингер уже успел провести 24 матча в Украинской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги Украины арендует защитника Колоса.
