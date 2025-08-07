Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 11:21 |
Клуб УПЛ подписал новый контракт с вингером сборной Украины

Артем Гусол, который выступает за сборную Украины U-20, подписал новый контракт с «Колосом»

ФК Колос. Артем Гусол

Ковалевский «Колос» объявил о продолжении сотрудничества с 19-летним вингером Артемом Гусолом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем Артему реализовать свой потенциал! Итого к победам 🌾💪», – говорится в сообщении.

Артем регулярно вызывается в расположение юношеской сборной Украины (U-20) и является игроком основной обоймы ковалевского клуба. 19-летний вингер уже успел провести 24 матча в Украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги Украины арендует защитника Колоса.

продление контракта Артем Гусол Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Колос Ковалевка
