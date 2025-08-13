ОФИЦИАЛЬНО. Договор на 5 лет. Кривбасс подписал очередного венесуэльца

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о подписании венесуэльского полузащитника Андрусва Араухо.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом контракт на 5 сезонов. В «Кривбассе» он взял 27-й номер.

Андрусв Араухо родился 1 января 2003 года в городе Мотатан, Венесуэла. Амплуа: опорный полузащитник, центральный полузащитник. Рабочая нога: правая. Рост – 183 см, вес – 81 кг. Предыдущий клуб: «Депортиво Райо Зулиано» Маракайбо, Венесуэла. Воспитанник ФК «Зулия» Маракайбо, Венесуэла.

В прошлом сезоне Араухо стал лидером среди одноклубников по количеству выигранных единоборств (7,3 в среднем за 1 матч). Показатель точности передач – 88%.

Стоит отметить, что Араухо стал уже 6-м венесуэльцем в составе «Кривбасса».