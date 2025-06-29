Украина. Премьер лига29 июня 2025, 18:42 | Обновлено 29 июня 2025, 19:53
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3
Динамо обнародовало состав на сборы в Австрии
В состав попало 34 футболиста
29 июня 2025, 18:42 | Обновлено 29 июня 2025, 19:53
1689
3
Киевское «Динамо» обнародовало состав на летние сборы в Австрии.
Команда уже начала тренировочный процесс и готовится к предстоящему сезону.
Состав Динамо на сборы:
- Вратари: Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Вячеслав Суркис
- Защитники: Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Алексей Гусев, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Владислав Захарченко, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тымчик
- Полузащитники: Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Роман Саленко, Анхель Торрес, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Алесандр Яцык
- Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Федор Задорожный, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.
Ранее сообщалось о том, что Дячук может покинуть «Динамо» и отправиться в польский клуб.
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Комментарии 3
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Супряга!????
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Брагару, Рубчинський ,Гереро, Супряга це баласт для Динамо у них гри нема і не буде
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