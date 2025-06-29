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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 18:42 | Обновлено 29 июня 2025, 19:53
1689
3

Динамо обнародовало состав на сборы в Австрии

В состав попало 34 футболиста

29 июня 2025, 18:42 | Обновлено 29 июня 2025, 19:53
1689
3
Динамо обнародовало состав на сборы в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» обнародовало состав на летние сборы в Австрии.

Команда уже начала тренировочный процесс и готовится к предстоящему сезону.

Состав Динамо на сборы:

  • Вратари: Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Вячеслав Суркис
  • Защитники: Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Алексей Гусев, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Владислав Захарченко, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тымчик
  • Полузащитники: Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Роман Саленко, Анхель Торрес, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Алесандр Яцык
  • Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Федор Задорожный, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.

Ранее сообщалось о том, что Дячук может покинуть «Динамо» и отправиться в польский клуб.

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Динамо Киев заявка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы Денис Игнатенко Валентин Моргун Руслан Нещерет Вячеслав Суркис Кристиан Биловар Константин Вивчаренко Алексей Гусев Владислав Дубинчак Максим Дячук Владислав Захарченко Тарас Михавко Денис Попов Александр Тымчик Максим Брагару Владимир Бражко Виталий Буяльский Назар Волошин Владислав Кабаев Александр Караваев Николай Шапаренко Кирилл Осипенко Александр Пихаленок Валентин Рубчинский Роман Саленко Анхель Торрес Николай Михайленко Андрей Ярмоленко Александр Яцык Владислав Ванат Эдуардо Герреро Федор Задорожный Матвей Пономаренко Владислав Супряга
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saar
Супряга!????
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Перець
Брагару, Рубчинський ,Гереро, Супряга це баласт для Динамо  у них гри нема і не буде
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