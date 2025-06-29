Динамо обнародовало состав на сборы в Австрии

Киевское «Динамо» обнародовало состав на летние сборы в Австрии.

Команда уже начала тренировочный процесс и готовится к предстоящему сезону.

Состав Динамо на сборы:

Вратари: Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет, Вячеслав Суркис

Защитники: Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко, Алексей Гусев, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Владислав Захарченко, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тымчик

Полузащитники: Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Николай Михайленко, Кирилл Осипенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Роман Саленко, Анхель Торрес, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Алесандр Яцык

Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Федор Задорожный, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.

Ранее сообщалось о том, что Дячук может покинуть «Динамо» и отправиться в польский клуб.