Дячук может покинуть Динамо и отправиться в польский клуб

Киевский футбольный клуб Динамо в ближайшее время может подписать центрального защитника.

Об этом сообщает польский инсайдер Петр Слонка, который охарактеризовал возможного новичка киевлян как «класного» игрока.

В то же время журналист отмечает, что 21-летний украинский центрбек бело-синих Максим Дячук может покинуть команду. Дячук – потенциальный кандидат на позицию центрального защитника в польский клуб Лехия Гданьск.

В сезоне 2024/25 Дячук провел 14 матчей во всех турнирах за Динамо и отметился одним ассистом. Соглашение Максима со столичным коллективом рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт Дячука расценивается в 1.20 млн евро по версии Transfermarkt.

Ранее Sport.ua сообщал, что Динамо может вступить в борьбу за защитника Приштины Рона Рачи.