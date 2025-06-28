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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 21:40 | Обновлено 28 июня 2025, 21:52
1643
0

Дячук может покинуть Динамо и отправиться в польский клуб

Петр Слонка сообщил, что Максим – кандидат на позицию защитника в ФК Лехия Гданьск

28 июня 2025, 21:40 | Обновлено 28 июня 2025, 21:52
1643
0
Дячук может покинуть Динамо и отправиться в польский клуб
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Киевский футбольный клуб Динамо в ближайшее время может подписать центрального защитника.

Об этом сообщает польский инсайдер Петр Слонка, который охарактеризовал возможного новичка киевлян как «класного» игрока.

В то же время журналист отмечает, что 21-летний украинский центрбек бело-синих Максим Дячук может покинуть команду. Дячук – потенциальный кандидат на позицию центрального защитника в польский клуб Лехия Гданьск.

В сезоне 2024/25 Дячук провел 14 матчей во всех турнирах за Динамо и отметился одним ассистом. Соглашение Максима со столичным коллективом рассчитано до 30 июня 2028 года. Контракт Дячука расценивается в 1.20 млн евро по версии Transfermarkt.

Ранее Sport.ua сообщал, что Динамо может вступить в борьбу за защитника Приштины Рона Рачи.

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Лехия Гданьск Максим Дячук Петр Слонка трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев
Даниил Агарков Источник: Петр Слонка
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