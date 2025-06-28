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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 14:53 |
368
0

Гранд УПЛ может вступить в борьбу за игрока из Косово

В разгар межсезонья на трансферном поле горячее

28 июня 2025, 14:53 |
368
0
Гранд УПЛ может вступить в борьбу за игрока из Косово
Приштина. Рон Рачи

Заинтересованность украинских клубов в услугах футболистов из Косово в последнее время все чаще встречается. Легионеры из этой маленькой страны уже успели зарекомендовать себя как умелые игроки, способные принести пользу нашим клубам.

Среди тех, на кого обратили внимание ответственные за селекционную и трансферную политику люди, есть защитник «Приштины» Рон Рачи.

Как стало известно Sport.ua, кроме «Александрии» фамилия этого 22-летнего игрока (рост 1,89) также фигурирует в списке желаемых кандидатов одного из наших грандов. Речь идет о киевском «Динамо», которое рассматривает его на позицию центрбека. Одно из игровых преимуществ косовара – «рабочая» левая нога.

Рон Рачи является дебютантом национальной сборной Косово. По данным портала Transfermarkt, его стоимость – 325 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что легионер отказал турецкому клубу ради «Динамо» и Лиги чемпионов.

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Александрия Динамо Киев Приштина трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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