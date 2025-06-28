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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:25 | Обновлено 28 июня 2025, 13:16
2760
13

Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов

Салифу Сума согласился перейти в состав чемпионов Украинской Премьер-лиги

28 июня 2025, 12:25 | Обновлено 28 июня 2025, 13:16
2760
13
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Instagram. Салифу Сума

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо» – именно в составе чемпионов Премьер-лиги и планирует играть перспективный вингер.

Турецкая журналистка Муккадер Ариканн сообщила, что клуб Суперлиги «Коньяспор» сделал предложение о трансфере за 800 тысяч евро, но получил отказ. Гвинеец принял решение присоединиться к «бело-синим», так как хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

По информации источника именно этот фактор и сыграл ключевую роль в переходе Сумы. «Динамо» и «Зира» продолжают переговоры и намерены в ближайшее время уладить все детали будущего трансфера.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро.

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Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 13
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FunnyCat_____
Конкурент Кабаеву?
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0
Pop
Динамо выйдет в Лигу чемпионов?! Не смешите, парню закинули старые видосики Динамо в группе Лиги чемпионов и тот по наивности подумал что будет играть с Барсой, Ливерпулем и т.д.)
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-2
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Владислав Ткаченко
очередной нигга
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-4
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SandroKing
Ради пары игр в квалификации?
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-4
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Alexander Киев
Когути диркачі, коли лайк під статею ставите, собі відразу задавайте питання: «а як же 100% білий?» 😁
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-5
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Pavel_i_C0
Заголовок з будуна писали?)))
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-6
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