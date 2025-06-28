Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо» – именно в составе чемпионов Премьер-лиги и планирует играть перспективный вингер.

Турецкая журналистка Муккадер Ариканн сообщила, что клуб Суперлиги «Коньяспор» сделал предложение о трансфере за 800 тысяч евро, но получил отказ. Гвинеец принял решение присоединиться к «бело-синим», так как хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

По информации источника именно этот фактор и сыграл ключевую роль в переходе Сумы. «Динамо» и «Зира» продолжают переговоры и намерены в ближайшее время уладить все детали будущего трансфера.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро.