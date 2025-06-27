Есть прогресс в переговорах. Перспективный вингер усилит киевское Динамо

Вингер азербайджанской «Зиры» Салифу Сума с высокой вероятностью покинет свой клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах перспективного 21-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо» – чемпионы Украины намерены усилить линию атаки накануне нового сезона.

По информации украинского журналиста, в последнее время «бело-синие» смогли продвинуться в переговорах о переходе Сумы. Гвинеец готов перебраться в Премьер-лигу и играть в составе «бело-синих».

«Динамо» пыталось подписать вингера еще зимой, но тогда переговоры с азербайджанским клубом провалились. Спустя полгода, киевский коллектив снова вернулся к варианту с Салифу, но на этот раз шансы подписать игрока намного выше.

В сезоне 2024/25 Сума провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Контракт гвинейца истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 1,2 млн евро.