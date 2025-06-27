Выбрал другой клуб. Трансфер легионера в киевское Динамо сорвался

Защитник колумбийского клуба «Америка» Брайан Медина отказался играть в чемпионате Украины. Об этом сообщил известный журналист Игорь Бурбас.

Главным претендентом на 23-летнего футболиста было киевское «Динамо», которое планировало усилить состав накануне старта в Лиге чемпионов. Медина не планирует играть в Премьер-лиге и выбирает из двух вариантов – в его услугах заинтересованы французский «Нант» и бразильский «Крузейро».

На данный момент неизвестно, будет ли дальше киевский клуб продолжать поиски центрального защитника. Существует вероятность, что главный тренер Александр Шовковский будет доверять тем футболистам, которые играли в сезоне 2024/25.

Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро.