Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У киевского Динамо возникли проблемы с подписанием защитника-легионера
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 10:32 |
536
2

У киевского Динамо возникли проблемы с подписанием защитника-легионера

Переговоры о трансфере Брайана Медины проходят тяжело

25 июня 2025, 10:32 |
536
2
У киевского Динамо возникли проблемы с подписанием защитника-легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Медина

Защитник колумбийского клуба «Америка» Брайан Медина может перебраться в чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить оборону накануне старта в Лиге чемпионов.

По информации источника, у «бело-синих» возникли проблемы с этим трансфером – переговоры с «Америкой» идут тяжело, стороны далеки от финального соглашения.

Кроме того, чемпионам Украины придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны французского «Нанта» и бразильского «Крузейро». Пока неизвестно, будут ли «бело-синие» до последнего бороться за Медину.

«Динамо» продолжает работу на трансферном рынке, но не готово делать резких шагов. Если клуб не сможет подписать легионера, то продолжит работу с теми защитниками, которые находятся в команде.

Главный тренер Александр Шовковский предоставит шанс молодым игрокам из U-19, которые смогут закрепиться в первой команде после тренирвочных сборов.

Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро.

По теме:
Воспитанник Динамо пояснил, почему променял Кривбасс на ЛНЗ
Забарный или Сафонов? ПСЖ определился с трансферными приоритетами
Ингулец определился со спаррингами и пригласил первого новичка
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Колумбии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»
Футбол | 25 июня 2025, 08:26 3
Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»
Поворознюк отреагировал на назначение Ротаня в Полесье: «Кто платит...»

Президент «Ингульца» был достаточно лаконичен

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25 июня 2025, 07:47 14
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Футбол | 24.06.2025, 14:12
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
У Ямаля проблемы в Барселоне. Напоминает ситуацию с Месси
Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»
Футбол | 25.06.2025, 09:39
Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»
Мануэль НОЙЕР: «Поражение от Бенфики? Мы не можем оправдываться жарой»
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Футбол | 24.06.2025, 22:01
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Паулу Фонсека в шоке. Знаменитый французский клуб понижен в классе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
20 игр - ноль результативных действий.
Обычный игрок.
Ну и шуточки у шурика.
Ответить
0
Gargantua81
если Динамо планирует трансфер, то всегда возникают большие проблемы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
Нидерланды обыграли хозяев. Определена финальная пара Евро-2025 U-19
23.06.2025, 23:30
Футбол
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
Мудрик прошел проверку на нескольких полиграфах. Известны результаты
23.06.2025, 19:25 16
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
23.06.2025, 08:15 5
Бокс
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
23.06.2025, 13:02
Футбол
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
23.06.2025, 23:36
Футбол
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
24.06.2025, 08:51 9
Футбол
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
Рейтинг WTA. Как изменилась позиция Ястремской после финала в Ноттингеме?
23.06.2025, 14:33 1
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем