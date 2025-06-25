У киевского Динамо возникли проблемы с подписанием защитника-легионера

Защитник колумбийского клуба «Америка» Брайан Медина может перебраться в чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить оборону накануне старта в Лиге чемпионов.

По информации источника, у «бело-синих» возникли проблемы с этим трансфером – переговоры с «Америкой» идут тяжело, стороны далеки от финального соглашения.

Кроме того, чемпионам Украины придется выдержать серьезную конкуренцию со стороны французского «Нанта» и бразильского «Крузейро». Пока неизвестно, будут ли «бело-синие» до последнего бороться за Медину.

«Динамо» продолжает работу на трансферном рынке, но не готово делать резких шагов. Если клуб не сможет подписать легионера, то продолжит работу с теми защитниками, которые находятся в команде.

Главный тренер Александр Шовковский предоставит шанс молодым игрокам из U-19, которые смогут закрепиться в первой команде после тренирвочных сборов.

Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро.