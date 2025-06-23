Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока

22 июня завершился летний отпуск игроков киевского «Динамо» – уже на следующий день «бело-синие» прибыли в клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.

В общем, главный тренер Александр Шовковский будет иметь в своем распоряжении 34 футболиста, однако некоторые из них присоединятся позже. Те, кто играл за сборную Украины в июньских матчах, смогут пройти медосмотр 26 июня.

Игроки киевского «Динамо», которые в ближайшее время пройдут медосмотр:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Анхель Торрес, Роман Саленко, Алексей Гусев, Александр Яцык, Павел Люсин.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко, Федор Задорожный.

Всю эту неделю «Динамо» будет тренироваться на своей клубной базе в Конча-Заспе, а в следующий понедельник, 30 июня, команда Александра Шовковского отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии и продлится до 19 июля.