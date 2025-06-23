Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 10:57 | Обновлено 23 июня 2025, 10:59
1092
2

Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока

Футболисты пройдут медосмотр и проведут неделю на клубной базе в Конча-Заспе

23 июня 2025, 10:57 | Обновлено 23 июня 2025, 10:59
1092
2
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

22 июня завершился летний отпуск игроков киевского «Динамо» – уже на следующий день «бело-синие» прибыли в клинику «Добробут» для прохождения медосмотра.

В общем, главный тренер Александр Шовковский будет иметь в своем распоряжении 34 футболиста, однако некоторые из них присоединятся позже. Те, кто играл за сборную Украины в июньских матчах, смогут пройти медосмотр 26 июня.

Игроки киевского «Динамо», которые в ближайшее время пройдут медосмотр:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Владислав Захарченко.

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Анхель Торрес, Роман Саленко, Алексей Гусев, Александр Яцык, Павел Люсин.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко, Федор Задорожный.

Всю эту неделю «Динамо» будет тренироваться на своей клубной базе в Конча-Заспе, а в следующий понедельник, 30 июня, команда Александра Шовковского отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Австрии и продлится до 19 июля.

По теме:
Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»
Футболист Динамо пожаловался на малое количество игрового времени в клубе
Шесть лет в клубе. Евгений Павлюк попрощался с Ворсклой
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы медосмотр Руслан Нещерет Константин Вивчаренко Владислав Дубинчак Валентин Моргун Вячеслав Суркис Даниил Игнатенко Максим Дячук Денис Попов Кристиан Биловар Тарас Михавко Александр Тымчик Владислав Захарченко Владислав Ванат Владислав Супряга Матвей Пономаренко Федор Задорожный Владимир Бражко Назар Волошин Николай Шапаренко Владислав Кабаев Александр Караваев Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Александр Пихаленок Валентин Рубчинский Максим Брагару Павел Люсин Николай Михайленко Александр Яцык Анхель Торрес Роман Саленко Алексей Гусев
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Теннис | 22 июня 2025, 17:20 28
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей

Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке турнира WTA 250

Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Футбол | 23 июня 2025, 07:44 4
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Шахтер сообщил время начала матчей Лиги Европы с финским Ильвесом
Футбол | 23.06.2025, 05:14
Шахтер сообщил время начала матчей Лиги Европы с финским Ильвесом
Шахтер сообщил время начала матчей Лиги Европы с финским Ильвесом
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Футбол | 23.06.2025, 09:45
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Теннис | 22.06.2025, 20:37
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Надо провести товарняк с Кудровкой, как когда то с Колосом 1:3 сразу.
Ответить
0
cooperchack
Вячеслав Суркис
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
21.06.2025, 20:19 1
Футбол
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
22.06.2025, 08:49 18
Бокс
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
22.06.2025, 20:12 1
Другие виды
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 3
Футбол
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем