Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19

23 июня футболисты киевского «Динамо» соберутся на клубной базе в Конче-Заспе, чтобы начать подготовку к следующему сезону.

В течение недели динамовцы будут заниматься в Киеве, а 30 июня отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрию, которые продлятся до 19 июля. «Бело-синяя» команда будет базироваться недалеко от города Грац.

В рамках сбора запланировано проведение контрольных матчей, имена соперников будут официально объявлены, как только удастся достичь всех договоренностей.

По информации источника главный тренер киевского коллектива Александр Шовковский возьмет в Австрию пять футболистов команды U-19. Шанс проявить себя получат: голкипер Вячеслав Суркис, центральный защитник Владислав Захарченко, центральные полузащитники Кирилл Осипенко, Роман Саленко и правый вингер Дмитрий Кремчанин.

На данный момент неизвестно, поедет ли на сборы один из лидеров U-19 Матвей Пономаренко.

Киевское «Динамо», чемпион Украины, начинает выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов. Соперником киевского клуба станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Первый матч «бело-синие» проведут в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.