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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 15:29 | Обновлено 21 июня 2025, 16:10
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6

Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19

В Австрию поедут Захарченко, Саленко, Кремчанин, Осипенко и Вячеслав Суркис

21 июня 2025, 15:29 | Обновлено 21 июня 2025, 16:10
1231
6
Шанс для Суркиса? Киевское Динамо возьмет на сборы пять футболистов U-19
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

23 июня футболисты киевского «Динамо» соберутся на клубной базе в Конче-Заспе, чтобы начать подготовку к следующему сезону.

В течение недели динамовцы будут заниматься в Киеве, а 30 июня отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрию, которые продлятся до 19 июля. «Бело-синяя» команда будет базироваться недалеко от города Грац.

В рамках сбора запланировано проведение контрольных матчей, имена соперников будут официально объявлены, как только удастся достичь всех договоренностей.

По информации источника главный тренер киевского коллектива Александр Шовковский возьмет в Австрию пять футболистов команды U-19. Шанс проявить себя получат: голкипер Вячеслав Суркис, центральный защитник Владислав Захарченко, центральные полузащитники Кирилл Осипенко, Роман Саленко и правый вингер Дмитрий Кремчанин.

На данный момент неизвестно, поедет ли на сборы один из лидеров U-19 Матвей Пономаренко.

Киевское «Динамо», чемпион Украины, начинает выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов. Соперником киевского клуба станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Первый матч «бело-синие» проведут в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Вячеслав Суркис Владислав Захарченко Кирилл Осипенко Роман Саленко Дмитрий Кремчанин учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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Комментарии 6
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MaximusOne
З Осипенка на позиції ап може бути користь, можливо ще Саленко буде корисним, якщо знайдуть йому підходящу позицію, остальні троє слабкі гравці, хотя Суркіс не гірший Нещерета звичайно. Я б ще Сизонюка і Озимая взяв, в першого найточніший пас який я бачив в укр гравця ever.
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Микола Захарченко
Саленко та Кремчанін вже на підході в першу команду . Може ще хтось " здивує " ...
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