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Лига чемпионов
18 июня 2025, 13:11 | Обновлено 18 июня 2025, 13:37
5398
18

Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла очередная жеребьевка

18 июня 2025, 13:11 | Обновлено 18 июня 2025, 13:37
5398
18
Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, начинает выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля.

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Соперником Динамо в Q2 ЛЧ станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)

Первый матч Динамо проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.

Лига чемпионов 2025/26

Квалификация Q2, 22/23 и 29/30 июля

Результаты жеребьевки

  • Левадия Таллин (Эстония) / РФШ (Латвия) – Иберия 1999 (Грузия) / Мальме (Швеция)
  • Жальгирис (Литва) / Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)
  • Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Викингур (Фарерские острова) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)
  • Ноа (Армения) / Будучност (Черногория) – Ференцварош (Венгрия)
  • Лех Познань (Польша) – Эгнатия (Албания) / Брейдаблик (Исландия)
  • Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) / Дифферданж (Люксембург)
  • Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) / Динамо Минск (Беларусь)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс) / Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) / Интер Эскальдес (Андорра)
  • Слован Братислава (Словакия) – Виртус (Сан-Марино) / Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
  • Шелбурн (Ирландия) / Линфилд (Северная Ирландия) – Карабах (Азербайджан)
  • КуПС (Финляндия) / Милсами (Молдова) – Олимпия Любляна (Словения) / Кайрат (Казахстан)

Путь представителей лиг

  • Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
  • Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 18
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Vitason
Харош,обязаны проходить
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+8
FunnyCat_____
Удачи Чемпиону!
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+7
sahka1981
Норм.
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+5
Cityzen83
Нормас ,главное что не Пафосные выпали
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+5
PUMA
Говно с ником Oleksandr под всеми новостями ДК опорожняется? У этого черкаша комплексы какие-то ?
Ответить
+1
Maks23
Но если этих соперников не проходить..то всех разогнать..
Ответить
0
LexХХХ
А якщо Хамрун пройде Жальгіріс, може таке бути, що Динамо і Хамруну влетить?🤔
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
protasov_lyopu_davai
потужно
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-2
Nostradamus
Ох ї..ть якщо не пройдуть)))
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Майор Сиськотряс
Сможет ли киевская Дыр очка дойти до плей офф ЛЧ? ☝️
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
Battersea
Можно Ваната продавать
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-6
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Oleksandr
Игра была ровна, играло 2..  дирнама 
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-10
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