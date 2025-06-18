Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, начинает выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля.

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Соперником Динамо в Q2 ЛЧ станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)

Первый матч Динамо проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.

Лига чемпионов 2025/26

Квалификация Q2, 22/23 и 29/30 июля

Результаты жеребьевки

Левадия Таллин (Эстония) / РФШ (Латвия) – Иберия 1999 (Грузия) / Мальме (Швеция)

Жальгирис (Литва) / Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)

(Украина) Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Викингур (Фарерские острова) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)

Ноа (Армения) / Будучност (Черногория) – Ференцварош (Венгрия)

Лех Познань (Польша) – Эгнатия (Албания) / Брейдаблик (Исландия)

Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) / Дифферданж (Люксембург)

Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) / Динамо Минск (Беларусь)

Нью-Сейнтс (Уэльс) / Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) / Интер Эскальдес (Андорра)

Слован Братислава (Словакия) – Виртус (Сан-Марино) / Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)

Шелбурн (Ирландия) / Линфилд (Северная Ирландия) – Карабах (Азербайджан)

КуПС (Финляндия) / Милсами (Молдова) – Олимпия Любляна (Словения) / Кайрат (Казахстан)

Путь представителей лиг

Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия)

Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

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