Динамо узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла очередная жеребьевка
18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо, чемпион Украины, начинает выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.
Поединки второго раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 июля.
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Соперником Динамо в Q2 ЛЧ станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
Первый матч Динамо проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.
Победители выйдут в Q3 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q3 Лиги Европы.
Лига чемпионов 2025/26
Квалификация Q2, 22/23 и 29/30 июля
Результаты жеребьевки
- Левадия Таллин (Эстония) / РФШ (Латвия) – Иберия 1999 (Грузия) / Мальме (Швеция)
- Жальгирис (Литва) / Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)
- Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Викингур (Фарерские острова) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)
- Ноа (Армения) / Будучност (Черногория) – Ференцварош (Венгрия)
- Лех Познань (Польша) – Эгнатия (Албания) / Брейдаблик (Исландия)
- Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово) / Дифферданж (Люксембург)
- Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) / Динамо Минск (Беларусь)
- Нью-Сейнтс (Уэльс) / Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) / Интер Эскальдес (Андорра)
- Слован Братислава (Словакия) – Виртус (Сан-Марино) / Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина)
- Шелбурн (Ирландия) / Линфилд (Северная Ирландия) – Карабах (Азербайджан)
- КуПС (Финляндия) / Милсами (Молдова) – Олимпия Любляна (Словения) / Кайрат (Казахстан)
Путь представителей лиг
- Бранн (Норвегия) – РБ Зальцбург (Австрия)
- Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
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