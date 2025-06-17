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Лига чемпионов
17 июня 2025, 15:17 | Обновлено 17 июня 2025, 16:38
4632
3

Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации ЛЧ

17 июня 2025, 15:17 | Обновлено 17 июня 2025, 16:38
4632
3
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо чемпион Украины, пропускает первый раунд (Q1) и начнет выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов.

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Интересно, что в первом раунде будет сыграно балтийское дерби: Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия). Также встретятся: Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан), Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция). Полный список пар приведен ниже.

В первом раунде квалификации Q1 ЛЧ стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА, Динамо этот этап пропускает.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛЧ с участием Динамо пройдет уже 18 июня. Киевская команда входит в число сеяных команд и может встретиться с одним из участников первого раунда.

Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля. Второй раунд квалификации Q2 Лиги чемпионов: жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 22/23 и 29/30 июля.

Победители Q1 ЛЧ выйдут в Q2 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q2 Лиги конференций.

Также жеребьевкой определены пары, проигравшая команда в которых пропустит Q2 Лиги конференций и сразу попадет в Q3 ЛК из-за ребаланса. Это право досталось парам: Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина).

Лига чемпионов 2025/26

Квалификация Q1, 8/9 и 15/16 июля

Результаты жеребьевки

  • Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • КуПС (Финляндия) – Милсами (Молдова)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония)
  • Иберия 1999 (Грузия) – Мальме (Швеция)
  • Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)
  • Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург)
  • Викингур (Фарерские острова) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • Эгнатия (Албания) – Брейдаблик (Исландия)
  • Шелбурн (Ирландия) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • ФКСБ Стяуа (Румыния) – Интер Эскальдес (Андорра)
  • Виртус (Сан-Марино) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Олимпия Любляна (Словения) – Кайрат (Казахстан)
  • Ноа (Армения) – Будучност Подгорица (Черногория)
  • Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Istm
Навіть тут є 4-5 клубів, які можуть стати проблемою для Динамо. Особливо згадуючи "феєричний" виступ у минулому сезоні єврокубків.
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+7
Карабас Барабас
Дінамо Мінск
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0
Serebro1233
'Лудогорец' Болгарія,після того,як драників нароблять😁
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0
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