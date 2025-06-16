В ожидании жеребьевки. Динамо Киев вскоре узнает соперников в отборе к ЛЧ

Киевское Динамо как победитель чемпионата Украины начнет выступление в еврокубках со второго квалификационного раунда (Q2) Лиги чемпионов.

Первого соперника киевляне узнают во время жеребьевки 18 июня. Динамо будет идти в ЛЧ по Пути чемпионов.

Динамовцам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЧ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу

Европы или даже дальше – в Лигу конференций.

Киевская отлично провела сезон УПЛ под руководством Александра Шовковского и отыграла все матчи без поражений (20 побед, 10 ничьих).

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 8/9 и 15/16 июля.

Динамо стартует со второго раунд квалификации ЛЧ, жеребьевка состоится 18 июня, а поединки пройдут 22/23 и 29/30 июля.

В первом раунде квалификации Q1 ЛЧ стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА, Динамо этот этап пропускает.

Во втором раунде квалификации Q2 ЛЧ Динамо входит в число сеяных команд.

Среди потенциальных оппонентов – Риека (Хорватия), Жальгирис (Литва), Пафос (Кипр), РФШ (Латвия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), Нью-Сейнтс (Уэльс), Дрита (Косово), Брейдаблик (Исландия), Линфилд (Северная Ирландия), Будучность (Черногория). Оппонентом может стать и другая команда из участников Q1, если одолеет сеяного соперника.

В случае поражения на этом этапе Динамо продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

На следующем этапе квалификации Q3 ЛЧ Динамо уже будет вне посева. Это определено, исходя из клубного рейтинга УЕФА.

Возможные соперники: Копенгаген (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Ференцварош (Венгрия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Слован Братислава (Словакия), Карабах (Азербайджан).

Оппонентом может стать и любая команда из участников Q1 или Q2, если одолеет сеяного соперника. При неудаче на этом этапе Q3 ЛЧ команда перейдет в раунд Q4 квалификации Лиги Европы.

В 4-м раунде квалификации Q4 ЛЧ статус сеяного будет зависеть от рейтинга соперника, которого Динамо получит на предыдущем этапе.

Если будут выигрывать всегда только команды с более высоким рейтингом, в список сеяных попадут: Буде-Глимт (Норвегия), Копенгаген (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Ференцварош (Венгрия) и Селтик (Шотландия). В списке несеяных тогда будут: Маккаби Тель-Авив (Израиль), Слован (Словакия), Базель (Швейцария), Карабах (Азербайджан) и Штурм (Австрия).

Победители матчей Q4 ЛЧ выйдут в основу Лиги чемпионов. В случае неудачи на этом этапе Q4 ЛЧ Динамо попадет напрямую в основной этап Лиги Европы.

Читайте также: Определены потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций

Инфографика. 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Инфографика. 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов