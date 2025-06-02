Определены потенциальные соперники Александрии и Полесья в Лиге конференций

Две украинских команды – Александрия и Полесье Житомир – будут стартовать в Лиге конференций 2025/26.

Оба клуба начнут выступление со 2-го раунда квалификации, и для попадание в основной этап им необходимо будет пройти трех соперников.

И Александрия (2-е место УПЛ), и Полесье (4-я позиция УПЛ) имеют стартовый рейтинг только в процентной доле от коэффициента страны, но не имеют клубного взноса в 5-летний рейтинг (очков за 5 лет самостоятельно не набирали). Из-за этого они будут иметь несеяный статус во всех раундах квалификации.

Определен список потенциальных соперников для украинских клубов. Список очень огромный – он наглядно виден из таблиц ниже. Возможные соперники украинских клубов в Q2 – любой клуб из Q1 или же клубы из левого столбика сеяных в Q2. А оппонентом в Q3 может стать любой из перечисленных клубов из первых двух раундов.

Кроме того, с 4-го раунда квалификации стартуют клубы из стран топ-пятерки рейтинга: Фиорентина (Италия) Ноттингем Форест (Англия), Райо Вальекано (Испания), Майнц (Германия), Страсбург (Франция).

Жеребьевка Q1 пройдет 17 июня, а матчи запланированы на 10 и 17 июля. Жеребьевка 2-го раунда отбора Q2 запланирована на 18 июня, а поединки – 24 и 31 июля. Матчи раунда Q3 пройдут 7 и 14 августа, а в Q4 – 21 и 28 августа.

Лига конференций 2025/26

Посев в 1-м раунде квалификации Q1

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Посев во 2-м раунде квалификации