Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Определены все возможные соперники киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Команда Александра Шовковского получила право сыграть в ЛЧ благодаря триумфальному сезону в УПЛ.

Динамо стартует со второго раунда квалификации. Чтобы попасть в основной раунд ЛЧ, нужно будет пройти трех соперников. При проигрыше можно перейти в Лигу Европы и попробовать свои силы во втором еврокубковом турнире, а при второй неудаче – впереди будет выступление в Лиге конференций.

Первого соперника киевляне узнают во время жеребьевки 18 июня. Динамо будет идти в ЛЧ по Пути чемпионов.

В первом раунде квалификации Q1 ЛЧ стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА, Динамо этот этап пропускает.

Во втором раунде квалификации Q2 ЛЧ Динамо входит в число сеяных команд.

Среди потенциальных оппонентов – Риека (Хорватия), Жальгирис (Литва), Пафос (Кипр), РФШ (Латвия), Зриньски (Босния и Герцеговина), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), КуПС (Финляндия), Нью-Сейнтс (Северная Ирландия), Дрита (Косово), Брейдаблик (Исландия), Линфилд (Гернси), Будучность (Черногория). Оппонентом может стать и другая команда из участников Q1, если одолеет более сеяного соперника.

В случае поражения на этом этапе Динамо продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

На следующем этапе Q3 ЛЧ Динамо уже будет вне посева. Это определено, исходя из клубного рейтинга УЕФА.

Возможные соперники: Копенгаген (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Ференцварош (Венгрия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Слован Братислава (Словакия), Карабах (Азербайджан).

Оппонентом может стать и любая команда из участников Q1 или Q2, если одолеет сеяного соперника. При неудаче на этом этапе Q3 ЛЧ команда перейдет в раунд Q4 квалификации Лиги Европы.

В 4-м квалификационном раунде Q4 ЛЧ статус сеяного будет зависеть от рейтинга соперника, которого Динамо получит на предыдущем этапе.

Если будут выигрывать всегда только команды с более высоким рейтингом, в список сеяных попадут: Буде-Глимт (Норвегия), Копенгаген (Дания), Црвена Звезда (Сербия), Ференцварош (Венгрия) и Селтик (Шотландия). В списке несеяных тогда будут: Маккаби Тель-Авив (Израиль), Слован (Словакия), Базель (Швейцария), Карабах (Азербайджан) и Штурм (Австрия).

В случае неудачи на этом этапе Q4 ЛЧ Динамо попадет напрямую в групповой этап Лиги Европы.

3-й и 4-й раунды ЛЧ. Сеяные по Пути чемпионов и Пути представителей лиг

Все участники Лиги чемпионов

Участники группового раунда Лиги чемпионов

Потенциальный посев основного раунда Лиги чемпионов

Потенциальный посев основного раунда Лиги Европы