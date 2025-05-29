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Лига Европы
29 мая 2025, 21:59 | Обновлено 29 мая 2025, 22:22
2422
20

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы

Вакантная путевка в Лигу Европы досталась хорватскому Динамо Загреб

29 мая 2025, 21:59 | Обновлено 29 мая 2025, 22:22
2422
20
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ФК Шахтер

Донецкий клуб Шахтер начнет евросезон с первого раунда квалификации Лиги Европы. Это стало известно после завершения сезона в Хорватии.

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии, который окончательно определил судьбу прямой путевки в основной раунд Лиги Европы.

Чемпион Хорватии Риека на своем поле обыграла Славен Белупо со счетом 1:0 благодаря голу Наиса Джуары на 60-й минуте. Первый матч завершился вничью 1:1, так что Риека завоевала трофей и оформила золотой дубль.

Этот результат стал плохой новостью для донецкого Шахтера. Ранее украинский клуб имел шанс получить прямую путевку в основной раунд Лиги Европы за счет ребаланса – в случае, если бы финал Кубка Хорватии выиграл Славен Белупо. Тогда бы загребское Динамо, занявшее второе место в чемпионате Хорватии, не получило бы пропуск в Лигу Европы, а сыграло бы в Лиге конференций.

Однако победа Риеки в Кубке Хорватии позволила получить путевку в основу Лиги Европы именно Динамо Загреб – благодаря более высокому клубному рейтингу (56.000 против 52.000 у Шахтера). Этот ребаланс стал возможным из-за появления вакансии в основном раунде Лиги Европы. Английский Челси, выигравший Лигу конференций, параллельно завоевал место в Лиге чемпионов благодаря 4-му месту в АПЛ.

Таким образом, Шахтер начнет еврокубки с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы. Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран. Теперь ему придется решать вопрос раннего выхода команды из отпуска, ведь стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут уже 10 и 17 июля. Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня.

Потенциальные соперники Шахтера в Q1 квалификации Лиги Европы:

  • Хеккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)
  • Обладатель Кубка Азербайджана

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 21
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Умник
Честно, все в равных условиях
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0
Владислав Рейский
Учитывая уровень упл то там всем нашим командам и место
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0
Airwolf77
Ахахахахаха лафа закончилась, кроты 
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0
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255547
Вот и прекрасно, пусть теперь попробуют что это такое, плюс переезды 
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0
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Pavel_i_CO
Танці навколо пам'ятника лєніну відміняються. От тепер подивимось, як Орда Чурбан та його шайка негрів, пів літа буде кататися на автобусі і грати по два матчі на тиждень... Халява з автоматичним проходом в євроосінь скінчилась))
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-1
Серж
Отлично. +8 игр и равные условия с Динамо. Опять же возможности можно набрать больше очков. 
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-1
ash
Євросезон почнеться раненько.
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-2
Cityzen83
Славік не допоміг... Це нормально, треба кваліфікацію пройти ,а то кроти вже забули, що воно таке. Хоча там команди деякі дуже не погані ,важко буде шахті.
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
❤️Серце ⚒️Віталі в лапках Мурлики😸
Вот же, блин, Риека...
😢😭Нет печали края!
Неудача века...
Сыграем в квалифае!
.
Хотя тут, как посмотреть:
Не сильно я грущу об этом!
Не ждать осени, болеть🧡🖤
За Шахту будем уже летом! 😊
Ответить
-3
avk2307
Посмотрите на фото как радуются горняки. Наверное хотят во втором раунде Бешикташ , чтобы Туран мог показать своим днк шахтеров
Ответить
-3
ivankondrat96
Можливість трохи очок підзаробити в рейтинг Хоч в кваліфікації їх і половинять
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-4
Samuel
Шахтар впевнено пройде, всюди буде сіяним, і очок зароблять
Ответить
-10
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