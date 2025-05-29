ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы

Донецкий клуб Шахтер начнет евросезон с первого раунда квалификации Лиги Европы. Это стало известно после завершения сезона в Хорватии.

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии, который окончательно определил судьбу прямой путевки в основной раунд Лиги Европы.

Чемпион Хорватии Риека на своем поле обыграла Славен Белупо со счетом 1:0 благодаря голу Наиса Джуары на 60-й минуте. Первый матч завершился вничью 1:1, так что Риека завоевала трофей и оформила золотой дубль.

Этот результат стал плохой новостью для донецкого Шахтера. Ранее украинский клуб имел шанс получить прямую путевку в основной раунд Лиги Европы за счет ребаланса – в случае, если бы финал Кубка Хорватии выиграл Славен Белупо. Тогда бы загребское Динамо, занявшее второе место в чемпионате Хорватии, не получило бы пропуск в Лигу Европы, а сыграло бы в Лиге конференций.

Однако победа Риеки в Кубке Хорватии позволила получить путевку в основу Лиги Европы именно Динамо Загреб – благодаря более высокому клубному рейтингу (56.000 против 52.000 у Шахтера). Этот ребаланс стал возможным из-за появления вакансии в основном раунде Лиги Европы. Английский Челси, выигравший Лигу конференций, параллельно завоевал место в Лиге чемпионов благодаря 4-му месту в АПЛ.

Таким образом, Шахтер начнет еврокубки с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы. Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран. Теперь ему придется решать вопрос раннего выхода команды из отпуска, ведь стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут уже 10 и 17 июля. Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня.

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Потенциальные соперники Шахтера в Q1 квалификации Лиги Европы:

Хеккен (Швеция)

Пакш (Венгрия)

Левски (Болгария)

Ильвес Тампере (Финляндия)

Актобе (Казахстан)

Приштина (Косово)

Обладатель Кубка Азербайджана

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