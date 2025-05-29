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  4. Риека обыграла Славен Белупо и стала победителем Кубка Хорватии
Лига Европы
29 мая 2025, 21:55 | Обновлено 29 мая 2025, 22:08
334
2

Риека обыграла Славен Белупо и стала победителем Кубка Хорватии

Этот результат не позволил Шахтеру попасть напрямую в основу Лиги Европы

29 мая 2025, 21:55 | Обновлено 29 мая 2025, 22:08
334
2
Риека обыграла Славен Белупо и стала победителем Кубка Хорватии
ФК Риека

Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии.

Чемпион Хорватии Риека на домашней арене HNK Rijeka принимала Славен Белупо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился вничью 1:1, и судьба трофея решалась в Риеке. Хозяева считаются фаворитами, однако Славен Белупо пытался преподнести сенсацию.

Единственный в матче гол на 60-й минуте забил Наис Джуара, и Риека сделала дубль – положила золотые медали чемпионата в национальный кубок.

Этот результат стал неудачным для донецкого Шахтера. Динамо из Загреба вышло в Лигу Европы благодаря второму месту в чемпионате Хорватии. И именно Динамо Загрбеб стало лучшей командой по рейтингу и получило прямую путевку в основной раунд Лиги Европы благодаря вакантному месту.

Вакансия образовалась из-за того, что английский Челси, став победителем Лиги конференций, через национальный чемпионат Англии получил путевку в более высокий турнир - Лигу чемпионов. А вот Шахтер начнет евросезон с первого квалификационного раунда отбора Лиги Европы.

Кубок Хорватии. Финал

Второй матч, 29 мая 2025

Риека – Славен Белупо – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Наис Джуара, 60

Инфографика

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Риека чемпионат Хорватии по футболу Славен Белупо Динамо Загреб Шахтер Донецк Лига Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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FunnyCat_____
Прекрасные новости! Поздравляю с трофеем!
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