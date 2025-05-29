Риека обыграла Славен Белупо и стала победителем Кубка Хорватии
Этот результат не позволил Шахтеру попасть напрямую в основу Лиги Европы
Вечером 29 мая состоялся ответный матч финала Кубка Хорватии.
Чемпион Хорватии Риека на домашней арене HNK Rijeka принимала Славен Белупо.
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Первый матч завершился вничью 1:1, и судьба трофея решалась в Риеке. Хозяева считаются фаворитами, однако Славен Белупо пытался преподнести сенсацию.
Единственный в матче гол на 60-й минуте забил Наис Джуара, и Риека сделала дубль – положила золотые медали чемпионата в национальный кубок.
Этот результат стал неудачным для донецкого Шахтера. Динамо из Загреба вышло в Лигу Европы благодаря второму месту в чемпионате Хорватии. И именно Динамо Загрбеб стало лучшей командой по рейтингу и получило прямую путевку в основной раунд Лиги Европы благодаря вакантному месту.
Вакансия образовалась из-за того, что английский Челси, став победителем Лиги конференций, через национальный чемпионат Англии получил путевку в более высокий турнир - Лигу чемпионов. А вот Шахтер начнет евросезон с первого квалификационного раунда отбора Лиги Европы.
Кубок Хорватии. Финал
Второй матч, 29 мая 2025
Риека – Славен Белупо – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Наис Джуара, 60
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