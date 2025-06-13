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Лига Европы
13 июня 2025, 23:59 | Обновлено 14 июня 2025, 01:20
1321
19

Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с первого раунда квалификации

13 июня 2025, 23:59 | Обновлено 14 июня 2025, 01:20
1321
19
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации: жеребьевка планируется на 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Потенциальные соперники Шахтера в Q1 квалификации Лиги Европы:

  • АЕК Ларнака (Кипр)
  • Хеккен (Швеция)
  • Пакш (Венгрия)
  • Левски (Болгария)
  • Сабах (Азербайджан)
  • Ильвес Тампере (Финляндия)
  • Актобе (Казахстан)
  • Приштина (Косово)

Потенциальные соперники Шахтера в Q2 квалификации Лиги Европы:

  • ЧФР Клуж (Румыния)
  • Хапоэль Беер-Шева (Израиль)
  • Бешикташ (Турция)
  • Целе (Словения)
  • Утрехт (Нидерланды)
  • Баник Острава (Чехия)
  • Спартак Трнава (Словакия)
  • Хиберниан (Шотландия)

Инфографика. Посев в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы

Инфографика. Посев во 2-м раунде квалификации (Q2) Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 19
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Saar
Одні гранди, млять...
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+1
Burevestnik
тільки не Актобе.
ШД пройде далі,
але довга дорога.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Наконец Шлюхтар летом будет бегать еврокубки. С бразилами, которые только с пляжей и трансов слезли Как говорится будет Шлюхте ЛГБТ по полной программе
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0
avk2307
Утрехт и Бешикташ - вот кого надо бояться шахтерам.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
а що жереб тільки для Шахтаря?
А Олександрія, Полісся  ж також буде жереб?
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0
Штандартенфюрер
Не нужно подчищать правдивые комментарии юзеров☝️Если наша впопулярная д👌рочка 34 из 36 в ЛЕ проиграла венгерскому гранду на сухую на 0-4 палочки это факт ☝️
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-1
Pavel_i_C0
В Швеції чемпіонат в розпалі. Хаккен - це буде вирок для Орди
Ответить
-1
Штандартенфюрер
Валюха (Серж лишнехромосомный), ты приготовила стринги на новый прайд твоих🏳️‍🌈 в Киеве?☝️
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-2
Штандартенфюрер
Жалкие дыркочи только жалобы могут отправлять🤭
Ответить
-2
Pavel_i_C0
Житєлі лугандонії вже тремтять від назв цих команд, бо східняки та східнячки історично - ссикуни та продажні хвойди
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-2
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Віталій Ткачук
З якого дива їх називати гірниками, бачили хто там грає? Цим хлопцям навіть слово терикон невідоме.
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-2
Saltovka
На этой стадии все соперники проходные для флагмана украинского футбола.
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-2
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