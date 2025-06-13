Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Шахтера в отборе Лиги Европы

Донецкий Шахтер как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

Горнякам предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в групповой этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Недавно донецкий клуб попрощался с боснийским наставником Марино Пушичем, и команду горняков возглавил турецкий специалист Арда Туран.

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 17 июня. Стартовые матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 10 и 17 июля.

Второй раунд квалификации: жеребьевка планируется на 18 июня, а поединки пройдут 24 и 31 июля.

Потенциальные соперники Шахтера в Q1 квалификации Лиги Европы:

АЕК Ларнака (Кипр)

Хеккен (Швеция)

Пакш (Венгрия)

Левски (Болгария)

Сабах (Азербайджан)

Ильвес Тампере (Финляндия)

Актобе (Казахстан)

Приштина (Косово)

Потенциальные соперники Шахтера в Q2 квалификации Лиги Европы:

ЧФР Клуж (Румыния)

Хапоэль Беер-Шева (Израиль)

Бешикташ (Турция)

Целе (Словения)

Утрехт (Нидерланды)

Баник Острава (Чехия)

Спартак Трнава (Словакия)

Хиберниан (Шотландия)

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Инфографика. Посев в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы

Инфографика. Посев во 2-м раунде квалификации (Q2) Лиги Европы