Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов
Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 14:26 |
780
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов

Харьковский клуб попрощался с рядом исполнителей перед стартом в УПЛ

01 июля 2025, 14:26 |
780
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов
ФК Металлист 1925.

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил об уходе пяти футболистов из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Защитник Александр Черноморец и нападающий Владислав Бугай покидают клуб в статусе свободных агентов. Полузащитники Голден Мафвента и Педро Артур, а также защитник Алексей Гусев уходят из команды в связи с завершением арендных сделок.

«Металлист 1925 года благодарит игроков за время, проведенное в клубе, за вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера

По теме:
Стало известно, в каких турах Динамо и Шахтер встретятся в УПЛ 2025/26
Скромная победа. Карпаты в спарринге обыграли клуб Второй лиги
УПЛ опубликовала календарь матчей на сезон 2025/26. До старта ровно месяц
трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Голден Мафвента Педро Артур Алексей Гусев Владислав Бугай Александр Черноморец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы
Футбол | 01 июля 2025, 14:34 0
Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы
Не только Нойер. Наиболее вовлеченные в подготовку атак вратари Европы

Отмечаем тех вратарей, которые больше всего помогали своим командам забивать

Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01 июля 2025, 09:00 0
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу

Александру Шишкову было 42 года

Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Футбол | 01.07.2025, 07:38
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Лунин сообщил Хаби Алонсо, за какую команду будет играть в следующем сезоне
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Теннис | 30.06.2025, 19:12
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Драма: определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Уимблдона-2025
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Бокс | 01.07.2025, 08:18
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
Майк ТАЙСОН: «Он после тяжелых ударов возвращается, как так?»
30.06.2025, 02:13 1
Бокс
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 5
Футбол
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
29.06.2025, 09:20 34
Футбол
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
29.06.2025, 08:48 1
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»
01.07.2025, 07:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем