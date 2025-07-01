ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов
Харьковский клуб попрощался с рядом исполнителей перед стартом в УПЛ
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил об уходе пяти футболистов из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Защитник Александр Черноморец и нападающий Владислав Бугай покидают клуб в статусе свободных агентов. Полузащитники Голден Мафвента и Педро Артур, а также защитник Алексей Гусев уходят из команды в связи с завершением арендных сделок.
«Металлист 1925 года благодарит игроков за время, проведенное в клубе, за вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера
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