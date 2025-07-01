ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка. Металлист 1925 покинули 5 футболистов

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил об уходе пяти футболистов из расположения клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Защитник Александр Черноморец и нападающий Владислав Бугай покидают клуб в статусе свободных агентов. Полузащитники Голден Мафвента и Педро Артур, а также защитник Алексей Гусев уходят из команды в связи с завершением арендных сделок.

«Металлист 1925 года благодарит игроков за время, проведенное в клубе, за вклад в развитие нашей команды и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 окончательно решил, продавать ли Калюжного после трансфера