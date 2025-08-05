ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилил состав боливийским полузащитником

Криворожский «Кривбасс» официально объявил о переходе 22-летнего боливийского полузащитника Хосе Флореса.

Украинский клуб арендовал молодого футболиста из боливийского «Стронгеста» на один сезон с правом выкупа.

Выступать Хосе в украинской команде будет под 26-м игровым номером.

Благодаря этому переходу Хосе стал первым боливийским футболистом в истории криворожского клуба.

В сезоне 2024/25 Флорес отыграл восемь поединков в составе «Стронгеста», отметившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Хосе не мог присоединиться к «Кривбассу» из-за проблем с визой.