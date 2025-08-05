ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилил состав боливийским полузащитником
Хосе Альфредо Флорес Лопес переехал на сезон в УПЛ
Криворожский «Кривбасс» официально объявил о переходе 22-летнего боливийского полузащитника Хосе Флореса.
Украинский клуб арендовал молодого футболиста из боливийского «Стронгеста» на один сезон с правом выкупа.
Выступать Хосе в украинской команде будет под 26-м игровым номером.
Благодаря этому переходу Хосе стал первым боливийским футболистом в истории криворожского клуба.
В сезоне 2024/25 Флорес отыграл восемь поединков в составе «Стронгеста», отметившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Хосе не мог присоединиться к «Кривбассу» из-за проблем с визой.
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