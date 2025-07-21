Легионер клуба УПЛ не может присоединиться к команде из-за проблем с визой

Боливийский вингер криворожского «Кривбасса» Хосе Флорес не может присоединиться к команде, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

ПО информации источника, причиной проблемы являются проблемы 22-летнего футболиста с визой. Он готовит въезд через одну из европейских стран. Сам Хосе пытается ускорить этот процесс. Ожидается, что игрок присоединится к команде к первому туру Украинской Премьер-лиги с «Колосом».

Хосе Флорес присоединился к криворожскому клубу на правах аренды, срок которой составляет 1 сезон. В прошедшем сезоне боливиец провел 8 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 2 забитыми голами.

Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» завершил учебно-тренировочные сборы в Словении.