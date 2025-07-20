Кривбасс завершил учебно-тренировочные сборы в Словении

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кривбасс» Кривой Рог, завершил учебно-тренировочный сбор в Словении перед стартом сезона 2025/26 в Украине.

Подопечные Патрика ван Леувена отработали на сборе в словенском Брежице с 26 июня по 19 июля в словенском Брежице.

Заграницей украинский клуб провел пять контрольных поединков, в которых одержал всего одну победу. В остальных матчах команда дважды сыграла вничью и дважды уступила.

Также в течение летнего сбора «Кривбасс» подписал семь новых футболистов, которые уже успели дебютировать за команду.

После возвращения домой футболисты «Кривбасса» получат несколько дней отдыха. Далее команду ждут тренировки на клубной базе, которые начнутся 24 июля.