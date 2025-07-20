Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс завершил учебно-тренировочные сборы в Словении
Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 18:29 | Обновлено 20 июля 2025, 18:30
128
2

Кривбасс завершил учебно-тренировочные сборы в Словении

Представитель УПЛ возвращается в Украину

20 июля 2025, 18:29 | Обновлено 20 июля 2025, 18:30
128
2
Кривбасс завершил учебно-тренировочные сборы в Словении
ФК Кривбасс

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Кривбасс» Кривой Рог, завершил учебно-тренировочный сбор в Словении перед стартом сезона 2025/26 в Украине.

Подопечные Патрика ван Леувена отработали на сборе в словенском Брежице с 26 июня по 19 июля в словенском Брежице.

Заграницей украинский клуб провел пять контрольных поединков, в которых одержал всего одну победу. В остальных матчах команда дважды сыграла вничью и дважды уступила.

Также в течение летнего сбора «Кривбасс» подписал семь новых футболистов, которые уже успели дебютировать за команду.

После возвращения домой футболисты «Кривбасса» получат несколько дней отдыха. Далее команду ждут тренировки на клубной базе, которые начнутся 24 июля.

По теме:
Прикарпатье уступило в товарищеском матче тернопольской Ниве
Без Торреса. Обнародована заявка Динамо на матчи с Хамрун Спартанс
«Счет не по игре». Патрик ван Леувен прокомментировал игру с Динамо Загреб
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Бокс | 20 июля 2025, 12:36 6
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен

Александр может провети поединок с Джозефом Паркером

Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 08:19 3
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа

Британец поздравил украинца

Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 07:41
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Бокс | 20.07.2025, 11:18
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Футбол | 20.07.2025, 16:09
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saltovka
ПВЛ лучше или хуже Вернидуба??
Ответить
0
Victor673256ua
Останній товарняк дещо зіпсував враження. Подивимось, що буде в УПЛ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
20.07.2025, 00:44 6
Бокс
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
20.07.2025, 04:12
Бокс
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
18.07.2025, 23:56
Футбол
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
19.07.2025, 14:33 2
Футбол
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
20.07.2025, 01:12 18
Бокс
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
19.07.2025, 09:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем