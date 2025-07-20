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Украина. Премьер лига
20 июля 2025, 15:48 | Обновлено 20 июля 2025, 15:55
304
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»

Тренер Кривбасса привык к обстрелам

20 июля 2025, 15:48 | Обновлено 20 июля 2025, 15:55
304
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»
ФК Кривбасс. Патрик ван Леувен

Наставник Кривбасса Патрик ван Леувен отметил, что в Кривом Роге чувствует себя достаточно спокойно, несмотря на обстрелы российских оккупантов.

«Конечно, я понимаю ситуацию – особенно в начале полномасштабной войны – когда регионы вроде Днепра, Запорожья и другие в этой части страны часто подвергались обстрелам. Людям тогда было очень тяжело жить в таких условиях. Но сейчас я вижу, что обстрелы преимущественно сместились в сторону Киева и в Кривом Роге ситуация стала более стабильной.

Для меня как, для тренера, важно не только работать, но и иметь возможность нормально жить, чувствовать себя в безопасности. И, несмотря на войну, футбольный процесс в Украине продолжается. Да, бывают тревоги, но в большинстве своем команды успевают провести тренировки до конца, а уже потом реагируют на текущие обстоятельства.

Поэтому я не почувствовал особой разницы между тем, чтобы принять предложение из Киева, Тель-Авива или Кривого Рога. У меня были конструктивные и откровенные разговоры с представителями клуба, получил подробную информацию о ситуации, и понял, что сейчас она совсем другая, чем была в начале войны», – сказал ван Леувен.

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Патрик ван Леувен Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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